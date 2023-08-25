Wagner lideri Yevgeniy Prigojin yaşıyor mu öldürüldü mü? Dünyanın merak ettiği konu | Dikkat çeken iddialar

İKİNCİ UÇAK MUAMMASI

Prigojin'in ölümüyle ilgili kuşkuların odağında bölgede Wagner'e ait ikinci bir uçağın bulunması var. Daha önce de benzer şaşırtma taktikleri uygulayan Prigojin'in bu ikinci uçakta olduğuna dair iddialar bulunuyor. İkinci uçağın, Prigojin'in uçağı düştükten sonra zig-zag çizerek ilginç bir rota seyretmesi de dikkat çekiyor. Moskova yakınlarında izi kaybedilen bu ikinci uçağın numarası RA-02748 olarak veriliyor.

Uçakla ilgili bir iddia ise, kalkıştan hemen önce bir tamir yapıldığıyla ilgili. Kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasının, Telegram'da yayınlanan ifadesine göre, hostes uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söyledi.