Wagner lideri Yevgeniy Prigojin yaşıyor mu öldürüldü mü? Dünyanın merak ettiği konu | Dikkat çeken iddialar

'EMİR DOĞRUDAN GELDİ!'

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (Institute for the Study of War), Putin'in Rus askeri liderliğine Prigojin'in uçağını düşürme talimatı verdiği iddia etti. Enstitü bunun "Wagner'in 24 Haziran'daki silahlı isyanının Putin'in yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı'nda yol açtığı aşağılanma hissinin intikamını almak için kamuya açık bir girişim" olduğunu öne sürdü. Uçağın düşmesinin arkasında Rus istihbarat servisi FSB'nin olduğu yönünde iddialar da bulunuyor.