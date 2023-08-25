Kremlin'den "Prigojin" açıklaması: Putin'in emriyle öldürüldüğü iddiaları tamamen yalan

Wagner lideri Prigojin'in uçağının düşmesinin ardında hayatını kaybetmesi sonrası tüm gözler Kremlin'e çevrilmişti. Ve beklenen o açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN