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Kremlin'den "Prigojin" açıklaması: Putin'in emriyle öldürüldüğü iddiaları tamamen yalan

A Haber
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Giriş: 25.08.2023 15:27
Wagner lideri Prigojin'in uçağının düşmesinin ardında hayatını kaybetmesi sonrası tüm gözler Kremlin'e çevrilmişti. Ve beklenen o açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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