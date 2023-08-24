Putin’den Prigojin açıklaması: Kaderi karmaşık! Ciddi hataları vardı

Putin aryıca "90'lı yıllardan tanırım, iyi bir iş insanıydı" ifadelerine yer verdi.

"SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Rus lider ayrıca "Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek" mesajını verdi.

NELER YAŞANDI?

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen uçağın "MNT-Aero" adlı şirkete ait olduğunu ve kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın kurulan özel komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirmişti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilmişti.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında Prigojin'in yardımcısı Dmitry Utkin'in de olduğu uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürüldü.