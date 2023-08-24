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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber'de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

Paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in içinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü. Prigojin hayatını kaybetti. Wagner, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Rusya ise kazanın nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğunu duyurdu. Peki Prigojin'in uçağı düştü mü düşürüldü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.08.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 12:32
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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

2 ay önce askeri birlikleri ile Moskova'ya ilerleyen Wagner lideri Prigojin, Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybetti.

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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

Gelişmeyi Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı duyurdu. 10 kişinin öldüğü uçağın yolcu listesi de paylaşıldı.

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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

O listede Prigojin'in sağ kolu eski Rus istihbarat subayı Dimitri Utkin'in de yer aldığı görüldü.

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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

Prigojin, eski Rus istihbarat subayı Dimitri Utkin ile birlikte 2014'te Donbas'ta Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için Wagner şirketini kurmuştu.

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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber’de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

Wagner tarafından yapılan açıklamada, uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Prigojin'e ait ikinci uçağın ise Moskova'ya indiği belirtildi.