Dünyanın konuştuğu iddia! Hostesin ailesine haber verdiği ortaya çıktı! Prigojin’in uçağında gizemli işlem

ABD başkanı Joe Biden kazanın ardından yaptığı açıklamada "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" derken İngiliz istihbarat kaynakları bugün erken saatlerde BBC'ye, uçak kazasının arkasında Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin olduğundan şüphelenmek için nedenleri olduğunu belirttiler.

Fransız hükümeti de kazanının nedenini henüz bilmediklerini ancak makul şüpheleri olduğunu duyurdu.

UÇAKTA GİZEMLİ ONARIMLAR

Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek ortaya sayısız teori atsalar da en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.