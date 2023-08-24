Dünyanın konuştuğu iddia! Hostesin ailesine haber verdiği ortaya çıktı! Prigojin'in uçağında gizemli işlem
Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde bulunduğu özel jetin uçuştan hemen önce tamir edildiği iddia edilirken, ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.
Prigojin'in ölüp ölmediği ile ilgili tartışmalar devam ederken Wagner destekçilerinin, Prigojin'in fotoğrafları önüne çelenk ve çiçek koyarken ağladıkları görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.
CANSIZ BEDENLER KALDIRILDI, 10 KİŞİDEN KURTULAN YOK
Uluslararası ajansların geçtiği son görüntülerde özel jetin düştüğü yerde incelemelerin yapıldığı ve cansız bedenlerin kaldırıldığı görüldü.
Rusya Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı özel jette 7 yolcu ve 3 mürettebatın yer aldığını ve hepsinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Rosaviatsiya tarafından açıklanan listeye göre uçakta hayatını kaybedenler arasında Prigojin'in sağ kolu Dmitriy Utkin, Wagner komutanları Sergey Propuskin, Evgeny Makaryan, Aleksandr Totmin, Valery Chekalov ve Nikolay Matyuseev da yer alıyor.
KİMSE ŞAŞIRMADI! ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR...
ABD'li ve Batılı yetkililer, başarısız isyanın ardından hakkındaki suçlamaların düşürülmesi sözü vermesine rağmen Putin'in Prigojin'in peşine düşmesini beklediklerini iddia ediyorlar.
ABD başkanı Joe Biden kazanın ardından yaptığı açıklamada "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" derken İngiliz istihbarat kaynakları bugün erken saatlerde BBC'ye, uçak kazasının arkasında Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin olduğundan şüphelenmek için nedenleri olduğunu belirttiler.
Fransız hükümeti de kazanının nedenini henüz bilmediklerini ancak makul şüpheleri olduğunu duyurdu.
UÇAKTA GİZEMLİ ONARIMLAR
Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek ortaya sayısız teori atsalar da en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.
VChK-OGPU Telegram kanalına göre 39 yaşındaki hostes uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söyledi.
"PUTİN HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLİYORDU"
Wagner liderine yakın bir kaynak ise Prigojin'in Putin'in kendisini affedeceğinden emin olduğunu ve hiçbir şeyden korkmadığın belirterek Prigojin'in Putin hakkında çok şey bildiğini söyledi.
ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski kaza sonrası yaptığı ilk açıklamada Kiev'in Wagner şefi Prigojin'in ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak "Herkes bu olayda kimin parmağı olduğunu anlıyor." dedi.
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