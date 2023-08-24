Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Wagner'in kurucusu ve lideri olan Yevgeniy Prigojin'in de içinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Wagner uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü açıklarken İngiltere'den gelen iddia 'Kaza Prigojin'in hedef şaşırtma taktiği mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Daha önce 2019 yılında da öldüğü açıklanan Wagner liderinin son hamlesini açıklayan İngiliz uzman çarpıcı bir iddiada bulundu.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 08:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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