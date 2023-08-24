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Haberler Galeri Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Wagner'in kurucusu ve lideri olan Yevgeniy Prigojin'in de içinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Wagner uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü açıklarken İngiltere'den gelen iddia 'Kaza Prigojin'in hedef şaşırtma taktiği mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Daha önce 2019 yılında da öldüğü açıklanan Wagner liderinin son hamlesini açıklayan İngiliz uzman çarpıcı bir iddiada bulundu.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 08:36
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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden olmuş, başkentte kırımızı alarm verilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'nın girişine tıpkı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görülmüştü.

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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Kriz Belarus liderinin araya girmesi ile 24 saat içinde çözülürken Rusya'dan gelen Haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

Prigojin'in Moskova yakınlarında düşen bir özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanmasının ardından öldüğü tahmin ediliyor.

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Wagner lideri Yevgeniy Prigojin uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı iddia | 2019 yılında da ölmüştü

PRIGOJIN'IN SON HAMLESİNİ AÇIKLADI

Ancak Wagner liderinin bunu bir aldatmaca olarak kullandığını iddia edenlerde var. İngiliz uzman Prigojin'in son dönemde devreye soktuğu yeni taktiğini açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.