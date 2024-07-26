26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla başladı. Temsilcilerimiz Avrupa'daki ilk maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0 yenmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1 gibi skorla geçti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 08:13
  • 1
  • 18
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

Avrupa kupalarında temsilcilerimiz sahne alıyor. UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ise futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor da konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0'la yenerken, Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1'le farklı mağlup etti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...

  • 2
  • 18
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

  • 3
  • 18
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

Sarı-lacivertliler rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, galibiyeti getiren golleri ise Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

  • 4
  • 18
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

Trabzonspor ise UEFA Avrupa 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya ekibiyle karşı karşıya geldi.

  • 5
  • 18
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

Bordo mavililer zorlandığı karşılaşmada Slovakya ekibini Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golüyle 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.