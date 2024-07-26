UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... | İşte detaylar

2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla başladı. Temsilcilerimiz Avrupa'daki ilk maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor konuk olduğu Ruzomberok'u 2-0 yenmeyi başardı. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında La Fiorita'yı 6-1 gibi skorla geçti. Üç temsilcimizde haftayı galibiyetle kapatırken Türkiye'nin ülke puanına büyük katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanında son durum...

ahaber.com.tr Giriş: 26.07.2024 08:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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