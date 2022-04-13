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Son dakika: New York'taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Son dakika: New York’taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin New York kentinde metroda silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı, (NYPD) yaralıların olduğunu açıkladı. New York itfaiyesi , Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

SALDIRGAN GAZ MASKELİ

New York polisi, saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, "Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde" dedi.

New York metrosunda silahlı saldırı düzenlendi! NEW YORK METROSUNDA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ!

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