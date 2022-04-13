Son dakika: New York’taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı

SALDIRGAN GAZ MASKELİ

New York polisi, saldırganın gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, "Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde" dedi.