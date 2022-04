Son dakika: New York’taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı

NE OLMUŞTU?

ABD'nin New York kentinde metroda silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı, (NYPD) yaralıların olduğunu açıkladı. New York itfaiyesi , Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.