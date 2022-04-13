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New York'taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı

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Giriş: 13.04.2022 23:38
Güncelleme:13.04.2022 23:38
ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi. .
New York’taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı
New York'taki metro saldırısının şüphelisi polis tarafından yakalandı
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