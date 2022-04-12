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New York metrosunda silahlı saldırı! 13 kişi vuruldu, içeride çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

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Giriş: 12.04.2022 17:03
ABD'nin New York eyaletindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi vurulurken, metro istasyonunda da çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Sağlık ve polis ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi. Saldırının hemen sonrası bir Amerikalının telefonun kamerasına böyle yansıdı.
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