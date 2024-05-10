Aliyev’den Fransa’ya gözdağı: Kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın

Kimsenin Azerbaycan ordusunun önünde duramayacağını belirten Aliyev, "Zaten bizim neler yapabileceğimizi, ordumuzun neler yapabileceğini, irademizin ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Kimse bize bir şeyi zorla kabul ettiremez, iç işlerimize kimse karışamaz" diye konuştu.