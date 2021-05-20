ABD First Lady’si Jill Biden için skandal iddia! Kamala Harris’e böyle küfretti

IRKÇILIK SUÇLAMALARI KIZDIRDI

Kitapta, Biden yerine Demokrat Parti'den gösterilen ismin kendisi olması konusunda büyük hırsları bulunan Kamala Harris'in o dönemki rakibi Biden'ı ırkçılıkla suçladığına yer verildi. Seçim kampanyasında, Demokrat Partili isimlere, Joe Biden'ın ırkçı olduğu yönünde söylemlerde bulunan Harris'ei Jill Biden'dan büyük bir tepki geldiği aktarıldı.

Jill Biden'ın Harris'in ırkçılık suçlamalarını, kendisine yakın isimlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde öğrenmesinin ardından "Ne için mücadele ettiğine rağmen ona temelsiz bir şekilde ırkçı mı diyor? S…. git" ifadesini kullandığı kaydedildi.