ABD First Lady’si Jill Biden için skandal iddia! Kamala Harris’e böyle küfretti

BAŞKAN YARDIMCISINA AĞIR KÜFÜR

Amerikalı gazeteci Edward-Isaac Dovere'nin kaleme aldığı, 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan bir kitapta, Jill Biden'a ilişkin büyük bir iddia yer aldı. Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'a karşı Demokrat Parti içinde yaşanan skandalların konu edildiği "Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump" isimli kitapta, Jill Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "S….. git" dediği iddia edildi.

Kitaba göre 2019 yılında Demokrat Parti içinde başkanlık koltuğuna aday olmak için rekabet halinde bulunan Joe Biden ve Kamala Harris arasında yaşanan bir gerilim, Jill Biden tarafından tepkiyle karşılandı.