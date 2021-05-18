Son dakika: Çekiliyorlar! ABD Başkanı Biden duyurmuştu | İşte bölgedeki son durum

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 115 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 5 bin parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.