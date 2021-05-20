ABD'den Yunanistan'a yedek parça desteği: Biden yönetimi onayladı

Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde Yunanistan Hava Kuvvetleri savunma ve ikmal filolarının yedek parça ve değişim/tamir ile ilgili hizmetlerin yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.