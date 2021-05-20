ABD'den Yunanistan'a yedek parça desteği: Biden yönetimi onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'a 165 milyon dolarlık Yunan Hava Kuvvetlerine ait yedek parça desteği sağlanacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamını taşıyorlar.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 165 milyon dolarlık Yunan Hava Kuvvetlerine ait yedek parça tedarikine onay verdi.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a tahmini maliyeti 165 milyon dolar olan Dış Askeri Satış Siparişi ve Kooperatif Lojistik Tedarik Destek Düzenlemesi kapsamındaki hizmet ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.
Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde Yunanistan Hava Kuvvetleri savunma ve ikmal filolarının yedek parça ve değişim/tamir ile ilgili hizmetlerin yer aldığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahsuru olmadığı anlamına geliyor.
Yunanistan NATO üyesi olduğu için ABD Kongresinin 15 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor. Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.
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