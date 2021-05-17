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ABD'nin Filistin politikası değişecek mi? Biden ateşkes çağrısını veto etmişti

'nin önde gelen gazetelerinden birinde yayımlanan analizde yönetiminin 'e "koşulsuz desteğini" sürdürmesine rağmen, siyasetinde 'e destek veren seslerin çoğaldığına belirtildi. ABD'de İsrail'e verilen destek sorgulanırken, ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği analiz yazısında hatırlatıldı. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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ABD'nin Filistin politikası değişecek mi? Biden ateşkes çağrısını veto etmişti

'nin önde gelen gazetelerinden birinde yayımlanan bir analizde, yönetiminin 'e "koşulsuz desteğini" sürdürmesine rağmen, siyasetinde 'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi.

ABD'NİN İSRAİL TARTIŞMASININ ROLÜ DEĞİŞİYOR

gazetesinde Ishaan Tharoor imzasıyla, "Biden'ın duruşuna rağmen, ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor" başlıklı bir analiz yayımlandı.

BIDEN BUNA HAZIR DEĞİL

Biden'ın son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde, Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi.

RAMAZAN BAYRAMI BOYKOTU

içindeki "çatlağın" büyüdüğünün altı çizilen analizde, ABD'nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği "" programını boykot ettiği anımsatıldı.

ABD ATEŞKES ÇAĞRISINI VETO ETTİ

Biden'ın açıklamalarında, bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da "meşru müdafaa" hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı.

"WASHİNGTON'DA FİLİSTİN'E DESTEK SESLERİ KONGRE'DE HER GEÇEN GÜN DAHA DA YÜKSELİYOR"

'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde, "Washington'da Filistin'e destek sesleri Kongre'de her geçen gün daha da yükseliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Analizde, Bağımsız Vermont Senatörü 'ın cuma günü gazetesinde yayımlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi.

YALNIZ KALDI

Daha önce 'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde, "Artık Sanders yalnız değil. Aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan 'apartheid rejimi' olmakla suçladı." ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yaşananların "dünya sahnesinde insan hakları savunucusu" olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde, Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.

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