ABD'nin Filistin politikası değişecek mi? Biden ateşkes çağrısını veto etmişti

YALNIZ KALDI

Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde, "Artık Sanders yalnız değil. Aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan 'apartheid rejimi' olmakla suçladı." ifadelerine yer verildi.

Filistin'de yaşananların "dünya sahnesinde insan hakları savunucusu" olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde, Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.