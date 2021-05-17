ABD'nin Filistin politikası değişecek mi? Biden ateşkes çağrısını veto etmişti
ABD'nin önde gelen gazetelerinden birinde yayımlanan analizde Joe Biden yönetiminin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sürdürmesine rağmen, Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına belirtildi. ABD'de İsrail'e verilen destek sorgulanırken, ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği analiz yazısında hatırlatıldı. İşte detaylar...
ABD'nin önde gelen gazetelerinden birinde yayımlanan bir analizde, Joe Biden yönetiminin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sürdürmesine rağmen, Washington siyasetinde Filistin'e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi.
ABD'NİN İSRAİL TARTIŞMASININ ROLÜ DEĞİŞİYOR
Washington Post gazetesinde Ishaan Tharoor imzasıyla, "Biden'ın duruşuna rağmen, ABD'nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor" başlıklı bir analiz yayımlandı.
BIDEN BUNA HAZIR DEĞİL
Biden'ın son dönemde Filistin ve İsrail'de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin tüm taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde, Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi.
RAMAZAN BAYRAMI BOYKOTU
Demokrat Parti içindeki "çatlağın" büyüdüğünün altı çizilen analizde, ABD'nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden'ın dün düzenlediği "Ramazan Bayramı" programını boykot ettiği anımsatıldı.
ABD ATEŞKES ÇAĞRISINI VETO ETTİ
Biden'ın açıklamalarında, bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da "meşru müdafaa" hakkı diyerek İsrail'i savunduğu belirtilen analizde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı.
"WASHİNGTON'DA FİLİSTİN'E DESTEK SESLERİ KONGRE'DE HER GEÇEN GÜN DAHA DA YÜKSELİYOR"
Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısının 200'e yaklaştığı ifade edilen analizde, "Washington'da Filistin'e destek sesleri Kongre'de her geçen gün daha da yükseliyor." değerlendirmesine yer verildi.
Analizde, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın cuma günü The New York Times gazetesinde yayımlanan ve Filistin halkına destek verdiği makalesinin oldukça ses getirdiğine işaret edildi.
YALNIZ KALDI
Daha önce Sanders'ın Filistinlileri savunmakta yalnız kaldığı belirtilen analizde, "Artık Sanders yalnız değil. Aralarında katı İsrail yanlılarının da olduğu İsrail yanlısı siyasetçiler bile İsrail'in Gazze saldırılarındaki sivil kayıplarından duydukları memnuniyetsizliği yansıtan açıklamalar yayımladı. Bazıları ise daha sert çıkarak İsrail'i Washington için tabu bir sözcük olan 'apartheid rejimi' olmakla suçladı." ifadelerine yer verildi.
Filistin'de yaşananların "dünya sahnesinde insan hakları savunucusu" olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde, Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.
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