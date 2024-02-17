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Haberler Aktüel Haberleri 22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 17.02.2024
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22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

A101 22 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Regal Beyaz Cam Ankastre Set, Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere, Homend Royaltea Çay Makinesi ve Balance Yaylı Yatak uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri…

A101'e 22 Şubat itibari ile gelecek uygun fiyatlı ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL, TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL, Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL, Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte A101 22 Şubat aktüel ürünler afişi…

A101 22 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 19.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL

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