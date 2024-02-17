22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…
A101 22 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Regal Beyaz Cam Ankastre Set, Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tencere, Homend Royaltea Çay Makinesi ve Balance Yaylı Yatak uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri…
A101'e 22 Şubat itibari ile gelecek uygun fiyatlı ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL, TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL, Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL, Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte A101 22 Şubat aktüel ürünler afişi…
A101 22 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 19.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL
Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL
TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL
Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL
Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL
Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL
Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Kiwi El Blender Seti 649 TL
Keramika Renkli Kase 11 cm 29,90 TL
Keramika Renkli Varil Kupa 345 ml 39,90 TL
Cam Pasta Tabağı Çeşitleri 21 cm 14,90 TL
Cam Salata Kasesi 30 cm 49,90 TL
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