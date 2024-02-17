22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

A101'e 22 Şubat itibari ile gelecek uygun fiyatlı ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL, TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL, Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL, Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL, Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL, Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte A101 22 Şubat aktüel ürünler afişi…

A101 22 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU