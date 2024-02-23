23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e yarın Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

A101, 23 Şubat itibariyle başlayacak ve 29 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanyasında uygun fiyatlı ürünlerin listesini ve fiyatlarını duyurdu. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında Toshiba'nın 43 inçlik UHD Android TV'si 10.999 TL, Onvo'nun 42 inçlik Full HD Android 13 Smart LED TV'si 6.799 TL, TCL'nin 30 SE model cep telefonu 4.799 TL, SEG'in mekanik silindirik termosifonu 4.799 TL, Regal'in beyaz cam ankastre seti 3'lü 10.999 TL, Kiwi marka koltuk ve halı yıkama makinesi 3.999 TL, Kiwi'nin elektrikli süpürgesi 1.199 TL, Aprilla'nın şarjlı saç kesme makinesi 349 TL, Kiwi'nin seramik tabanlı ütüsü 459 TL, Piranha'nın araç tipi el süpürgesi 279 TL ve Kiwi'nin katı meyve sıkacağı 999 TL gibi çeşitli ürünler yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler afişi…

A101 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU