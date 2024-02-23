23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri 23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e yarın Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e yarın Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
ABONE OL
23 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e yarın Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi…

A101, 23 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirim listesinde dikkat çeken ürünler arasında Toshiba'nın 55 inçlik Ultra HD QLED Android TV'si, Kiwi marka Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Regal'in Beyaz Cam Ankastre Seti, Hascevher'in Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi, Homend'in Royaltea Çay Makinesi ve Balance marka Yaylı Yatak yer alıyor. Bu ürünler uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın indirimli ürünleri…

A101, 23 Şubat itibariyle başlayacak ve 29 Şubat'a kadar devam edecek olan kampanyasında uygun fiyatlı ürünlerin listesini ve fiyatlarını duyurdu. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında Toshiba'nın 43 inçlik UHD Android TV'si 10.999 TL, Onvo'nun 42 inçlik Full HD Android 13 Smart LED TV'si 6.799 TL, TCL'nin 30 SE model cep telefonu 4.799 TL, SEG'in mekanik silindirik termosifonu 4.799 TL, Regal'in beyaz cam ankastre seti 3'lü 10.999 TL, Kiwi marka koltuk ve halı yıkama makinesi 3.999 TL, Kiwi'nin elektrikli süpürgesi 1.199 TL, Aprilla'nın şarjlı saç kesme makinesi 349 TL, Kiwi'nin seramik tabanlı ütüsü 459 TL, Piranha'nın araç tipi el süpürgesi 279 TL ve Kiwi'nin katı meyve sıkacağı 999 TL gibi çeşitli ürünler yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler afişi…

A101 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 19.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.499 TL

Toshiba 43" UHD Android Tv 10.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

TCL 30 SE Cep Telefonu 4.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.799 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Kiwi Elektrikli Süpürge 1.199 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 349 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 459 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 999 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 999 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA