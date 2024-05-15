Başkan Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'nin direksiyon koltuğunda! İşte T10F'in özellikleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin otomobili Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi. Aracın özellikleri konusunda yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan direksiyon koltuğuna oturdu. İşte Türkiye'nin yeni gururu Togg T10F'in özellikleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TOBB 80. Genel Kurulu sonrası Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti. TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu, sosyal medya hesabından o anlara ait fotoğrafları paylaştı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Küresel teknoloji markamız Togg'un yeni modeli T10F'i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inceledik. Gururlandık. Yeni modelimiz T10F, Türkiye'de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi. Büyük ilgi gördü. Planımız, yeni modelimiz T10F'i 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de, sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşturmak. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; verdiğimiz sözü yerine getirmek adına çıktığımız bu yolda bize güvenen, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu başarı milletimizin başarısıdır."
"T10F" MODEL İSMİ
Yeni otomobilin model isminin nasıl üretildiği merak edilen konulardan biri oldu. Togg'un model isimlendirme sistemine bakıldığında, model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor.
T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.
OTOMOBİLDE YENİ TREND FASTBACK GÖVDE
Otomotiv sektöründe iddialı ve fütüristik tasarımlardan kabul edilen fastback gövde tipi, sedan ve hatchback gövde tiplerinin DNA'sını taşıyor. Ağırlıklı olarak sedan çizgilerine sahip olan fastback otomobillerde, tavandan arka tampona kadar tek bir eğim bulunuyor.
Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir TOGG imzası olan "bumerang" şeklinde gündüz farları yer alıyor.
Otomotiv markaları özellikle elektrikli yeni modellerinde artık SUV yerine fastback tasarımlara yöneliyor. Gelecek yıllarda da otomobilde yeni gövde tipi trendinin fastback olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan bakıldığında TOGG'un bir sedan otomobil üretmek yerine fastback otomobilli piyasa sürmesi, otomotiv trendlerine doğru yaklaşımının bir işareti olarak görülüyor.
Ayrıca yeni otomobilde, klasik bir otomobildeki aynalardan farklı olarak kamera şeklinde ayna kullanılması dikkati çekiyor.
T10F'NİN ÜRETİLECEĞİ PLATFORM
T10F modeli de Türkiye'de geçen yılın mayıs ayında satışa sunulan ve en çok satılan elektrikli otomobil olan T10X gibi Gemlik'teki akıllı tesiste "C platformunda" üretilecek.
Kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkan T10F, uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek.
T10F'NİN TEKNOLOJİ FUARI CES'TE TANITILMASININ NEDENİ
"Otomobilden daha fazlası" sloganıyla yola çıkan TOGG, kendisini bir mobilite markası olarak tanımlıyor.
Ürünlerini, "otomobil" yerine "akıllı cihaz" olarak tanıtan TOGG, bu çerçevede, klasik otomobil fuarları yerine teknoloji fuarlarında boy göstermeyi tercih ediyor. Bu kapsamda TOGG'un özellikle CES fuarını tercih ettiği biliniyor.
T10F'NİN TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAĞI YIL
Doğuştan elektrikli T10F, 2025 yılının mart veya nisan ayında önce Türkiye'de satışa sunulacak. Bu yıl içerisinde T10F'in deneme testleri ve yıl sonunda da deneme üretimleri gerçekleştirilecek.
T10F modelinin de T10X gibi Türkiye'de pazara sunulmasının ardından Avrupa'da satışa çıkması öngörülüyor.
Yeni modelin fiyatı konusu da sosyal medyada en çok merak edilenlerden. Ancak henüz yeni tanıtılan bir model için fiyat açıklanması, hem rekabeti olumsuz etkilemesi hem de henüz üretim maliyetlerinin bugünden belirlenemeyecek olması nedeniyle olası görülmüyor.
Küresel otomotiv markaları da TOGG gibi yeni lanse ettikleri modellerin fiyatını araç siparişe hazır hale geldiğinde, piyasanın mevcut şartlarına göre belirliyor.
T10F'NİN MENZİLİ VE BATARYASI
TOGG T10F, elektrikli otomobillerin en önemli bileşenlerinden ve tüketici tercihinde belirleyici bir etken olan menzil konusunda daha güçlü şekilde piyasaya girdi. Yeni otomobille sunulan 600 kilometreye varan menzil seçeneği, T10F'i Türkiye'de şu an itibarıyla en yüksek menzilli otomobillerden biri sınıfına soktu.
T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
YERLİLİK ORANI
TOGG'un piyasadaki mevcut modeli T10X yüzde 51'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor. Yeni modelle birlikte yerliliğin yüzde 68'lere çıkması bekleniyor.
Öte yandan, bu yıl Türkiye için 45 bin adet, yurt dışı için de 2 bin adet olmak üzere toplamda 47 bin adet T10X üretmeyi planlayan TOGG, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla görüşerek üretimini artırmayı hedefliyor. T10F'nin pazara sunulmasının ardından marka, takip eden yıllarda aynı DNA'yı paylaşan yeni modellerle 2032 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.
T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.
Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
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