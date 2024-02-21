ŞOK indirimli iPhone Pro Max satıyor! 21 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor

Herkesin merakla beklediği ŞOK'un 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu sonunda yayımlandı. 24 Şubat'a kadar geçerli olacak bu kampanyada, Türkiye genelindeki tüm ŞOK mağazalarında raflardaki yerini alacak ürünler arasında dikkat çekici fiyatlarla birçok seçenek bulunuyor. Kurutmalık 179 TL, Çöp Kovası 119 TL, Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL, Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL, Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL, Toz Alma Aparatı 109 TL, Katlanır Sele 109 TL, 10'lu Silikon Mandal 22,95 TL, Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL, Duş Başlığı Seti 49,95 TL ve Tekerlekli Pazar Arabası ise 139 TL'lik fiyat etiketleriyle müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı.