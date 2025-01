Boykot meselesi uzun yıllardır hayatımızda yer alan bir kavram.

Yıllardır ülkemizde emperyalizme karşı verilen en köklü protesto yöntemlerinden biri.

Zaten son aylarda Gazze soykırımı nedeniyle İsrail menşeili ve destekçisi firmalara ait markalara yönelik başlatılan boykot ile durum herkesin malumu…

Özetle canımızı yakanlara birinci elden bireysel olarak verebileceğimiz en önemli cevaptı.

Verdik vermeye de devam ediyoruz.

Çünkü bunların elindeki en büyük silah nasıl para ise canlarını acıtacak olanda para.

….

Şimdi ise ülkemizde gündem konusu oldu boykot.

Neye kime karşı?

Cebimizi yakanlara.

Fırsatçılara.

Stokçulara.

Her yıl başında enflasyon kılıfında yaptıkları fahiş zamlarla milletin rızkına göz koyanlara..

Hatta çağrıyı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

"Boykot edin!" dedi.

***

"Olur mu canım öyle şey" demeyin.

Olur.

Nasıl İsrail markaları, boykot karşısında düşen satışlarını yüzde 50'lere varan indirimler artırmaya çalıştılarsa, onlarda yapar.

Yanlış anlaşılmasın İsrail ile denk tutmak değil amaç.

Ama anladıkları tek dil bu olsa gerek.

Pandemi dönemini hatırlayalım: 1 TL bile olmayan maskeyi 50 TL'den satmadılar mı?

Deprem zamanında 100-200 TL'lik battaniyeleri 1000 TL'den satmadılar mı?

Hatta bunlar memur maaşlarına yapılan artışlarda bile zam yapmadılar mı?

Ticaretini ahlakıyla vicdanıyla hakkaniyetiyle yapanlara saygımız sonsuz ama bunlar var maalesef aralarında..

Bazen veryansın ediyoruz "Cezalar az, denetimler yetersiz" diye.

Madem öyle sıra bizde.

Gitmeyelim o markalara, almayalım ürünlerini.

Cebimizi yakanların ceplerini yakalım.

Belki ateşe su taşıyan karınca misali olur ilk etapta ama karınca ordusu olunca işler değişir.

Onlarda insafa gelir.

"Bana da mı?" diyecekler..

"Evet, sana da!"

"Asgari ücrete yüzde 30 zam var, diğer masraflarda belirli artışlar" gibi gerekçelerle uygun zammı etikete yansıtana vatandaş "Eyvallah" der ama 2 ay öncesi fiyata göre yüzde yüz zam da olmaz.

Burada "iş başka" deriz.

Kasım/Aralık indirimleri döneminde aslında 100 TL olan bir malı, 200 TL yazıp üzerini çizip 100 TL'ye düştü diyerek insanları kandırmaya çalışırsanız…

Yılbaşı gelince o ürünü 200 TL ve üzerinde yeniden satışa sokarsanız…

Aynı ürünü aynı büyüklükte market zincirlerinde yüzde 50'nin üzerinde bir fiyatla satışa sunuyorsanız,,,

"Burada niyet başka" deriz.

****

Bir de aç gözlülüğü nedeniyle tağşiş yapanlar var.

Halkın hem parasını çalan hem de sağlığı ile oynayanlar.

Zeytinyağı yerine aromasını kullanan

Etin içine et harici bulduğunu koyanlar

Baharata boyalı talaş katanlar gibi…

Belli ki uslanmıyorlar!

Denetlemekle de önü tam alınamıyor.

Cezalar da caydırmaya yetmiyor.

O halde görev bizde.

Bunları hem tespit hem de ifşa edelim.

Ve Boykot edelim.

Belki böyle uslanırlar.

*******

Şikayet araçlarını hatırlatmakta fayda var!

ALO 174 Gıda Hattı, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, E-DEVLET üzerinden "Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi", Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması ve CİMER..

Bir Ayet:

Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler (eksiltirler). Onlar, o büyük gün için -insanların âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacakları gün için- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Mutaffifîn Sûresi 1-6

Bir Hadis:

"Müslümanlar arasında aldatma olamaz! Bizi aldatan, bizden değildir!" Hz. Muhammed (SAV)

Kıssadan Hisse

Halife Harun Reşid, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını belirlemek, esnafın halkı aldatmasına mani olmak ve fiyatları kontrol etmek üzere Behlül Dânâ'yı görevlendirmiş. Behlûl Dânâ, et için belirlenen fiyatları kasaplara ilan ettikten sonra çarşıya çıkmış. Bir kasabın önünde durmuş ve alışverişini bitirip dışarı çıkan bir müşteriyi durdurup, hangi cins et aldığını, ne kadar aldığını ve kaça aldığını sormuş. Adam, hangi cins etten ne kadar aldığını ve kaç para verdiğini söylemiş. Bakmış ki kasabın verdiği et, fiyatı düşük olan cinsten üstelik de miktarı eksik. Behlûl Dânâ, kasabı azarlamış:

"Neden, daha düşük kaliteli eti, yüksek fiyata satıyorsun. Üstelik tartıda hile yapmışsın. Utanmıyor musun?"

Kasap:

"Efendim, ne yapayım, çoluk çocuğum var, böyle yapmazsam geçinemiyorum."

Behlûl Dânâ, oradan çıkıp başka bir kasabın önünde durmuş. Bir müşteri çıkınca durdurup aynı soruları sormuş. Müşteri, miktarı, etin cinsini ve fiyatını söylemiş. Behlûl Dânâ, adamın elindeki paketi açınca, miktarın daha fazla ve etin belirlenen fiyattan daha ucuza satıldığını anlamış. Behlûl Dânâ, içeri girip kasaba sebebini sormuş.

Kasap demiş ki :

"Allah'a şükür ki, benin halim vaktim yerinde, Ümmet-i Muhammed'e hizmet olsun diye, az bir kârla veriyorum"

Behlûl Dânâ, doğru saraya giderek, Hârûn Reşîd'in huzuruna çıkmış ve istifasını vermiş. Behlûl'ün daha ilk günden istifa etmesine hayret eden Harun Reşid, sebebini sorunca Behlûl Dânâ şu cevabı vermiş :

Benim bu görevi sürdürmeme hiç gerek yok zira Cenâb-ı Hakk bu işi mükemmelen yapıyor. Hilekârlık yapanların belâsını veriyor, onlar hep sıkıntı içinde, geçinemiyorlar. Namuslu esnafa da bol bol bereketini veriyor, onlar da ferah fahur yaşıyorlar...