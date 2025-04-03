03 Nisan 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump "Kurtuluş Günü" ilan ettiği 2 Nisan'da aralarında Avrupa Birliği, İngilere ve Çin'in de bulunduğu birçok ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Buna göre Trump'ın imzaladığı kararnameyle Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı vergi geliyor. Dünyanın şoke olduğu bu karara ise ülkelerden ve önde gelen gazetelerden tepki yağdı. İşte Avrupa Birliği, Çin, Kanada başta olmak üzere liderlerden ve uluslararası medyadan Trump'ın tarifelerine tepkiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:44
Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Donadl Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

AB: SONUÇLAR DÜNYA GELENİNDE MİLYONLARCA İNSAN İÇİN AĞIR OLACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, vergileri 'küresel ekonomi için büyük bir darbe' olarak nitelendirdi. Leyen,"Bu büyük sonuçlar konusunda net olalım: Küresel ekonomi ciddi şekilde zarar görecek, belirsizlik artarak yayılacak ve daha fazla korumacılığı tetikleyecek. Sonuçlar, dünya genelinde milyonlarca insan için ağır olacak" dedi ve ekledi:

"Tüketiciler bunu anında hissedecek, özellikle en savunmasız vatandaşlar zarar görecek. Tüm işletmeler, büyük ya da küçük fark etmeksizin, ilk günden itibaren olumsuz etkilenecek."

'YOL HARİTASI DA YOK'

Ayrıca, tarifelerin geniş kapsamlı olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Von der Leyen, bunun Avrupa'nın "en eski müttefiki" olarak tanımladığı ABD ile ticari ilişkileri ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapmanın maliyeti dramatik şekilde artacak. Daha da kötüsü, bu düzensizlik içinde hiçbir düzen yok gibi görünüyor. Büyük ticaret ortaklarının tamamı etkilenirken, ortaya çıkan karmaşa içinde net bir yol haritası da yok."

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

MELONİ: YANLIŞ TEDBİR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük tarifesi getirmesini "yanlış bir tedbir" olarak değerlendirdiğini belirtti.

Başbakan Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesini, yanlış bir tedbir olarak değerlendiriyorum ve bu, hiçbir tarafın çıkarına değildir." ifadesini kullandı.

Ticaret savaşlarının risklerine dikkati çeken Meloni, şunları kaydetti:

"ABD ile bir anlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız, çünkü böyle bir ticaret savaşının kaçınılmaz olarak Batı'yı zayıflatıp, diğer küresel aktörlerin lehine işleyeceğine inanıyoruz. Her durumda, her zaman olduğu gibi, İtalya'nın ve ekonomisinin çıkarlarını koruyarak, diğer Avrupa ortaklarımızla da istişare içinde hareket edeceğiz."

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

ALMANYA'DAN TEPKİ: DENGELİ, NET VE KARARLI BİR YANIT

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Berlin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine ilişkin müzakereci bir çözüm arayışını desteklediklerini belirterek, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde AB'nin "dengeli, net ve kararlı bir yanıt" vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, ABD'nin en çok ihracat yaptığı ülke olması nedeniyle ağır bir darbe alacak gibi görünüyor. Habeck, ABD'nin "tarife çılgınlığının" ülkeleri resesyona sürükleyebileceği ve dünya çapında büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu. "Bunun pek çok insan için korkunç sonuçları olacaktır." diyen Habeck, Trump'ın yeni vergileri tanımlamak için kullandığı terime atıfta bulunarak "ABD'deki tüketiciler için o gün Kurtuluş Günü değil, Enflasyon Günü olacak." dedi.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

FRANSA: AVRUPA İÇİN MUAZZAM BİR ZORLUK DÜNYA İÇİN FELAKET

Fransa Başbakanı François Bayrou, tarifelerin "ekonomik dünya için bir felaket" olduğunu söyledi. Vergilerin "Avrupa için muazzam bir zorluk" yaratacağını, ancak ABD için de "felaket" olacağını sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Fransa hükümet sözcüsü Sophie Primas, Avrupa Birliği'nin yeni tarifelere nasıl yanıt verebileceği konusunda bazı ayrıntılar verdi. Primas, "Hizmetlere de saldıracağız, çevrimiçi hizmetler de dahil. Bunlara Google, Apple, Facebook, Amazon ve Microsoft dahil olabilir." dedi.

AB'nin yanıtının ayrıca ABD şirketlerinin Avrupa'daki tedarik sözleşmelerine erişimini gözden geçirmeyi de içerebileceğini söyledi.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

ÇİN: ŞANTAJ TEK TARAFLI ZORBALIK

Çinli yetkililer ve devlet medyası, Trump'ın yeni ve kapsamlı gümrük tarifelerine sert tepki gösterdi.

Pekin'e yakınlığıyla bilinen Global Times gazetesinde yayımlanan bir görüş yazısında, Trump'ın duyurusu "vergi şantajı" olarak nitelendirildi. Çin Ticaret Bakanlığı ABD'nin uyguladığı tarifeleri kınayarak "kararlı karşı önlemler" alacaklarını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in karara karşı olduğu ve kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı belirtildi.

ABD'nin "karşılıklı tarife" olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı, bunun uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiğine değinilen açıklamada, "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD'nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak" ifadesine yer verildi.

"TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMAZ"

ABD'nin çok sayıda ticaret ortağının bu konudaki memnuniyetsizliklerini ve açık muhalefetlerini dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Tarih, tarifeleri artırmanın ABD'nin sorunlarını çözmeyeceğini kanıtlıyor. Ticaret savaşının kazananı olmaz, korumacılık çıkış yolu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

KANADA KARŞI ÖNLEM HAZIRLIĞINDA

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler sonrasında yaptığı açıklamada, Kanada'nın karşı önlem hazırlığında olduğunu belirtti.

Carney, "Bu kriz sırasında kararlı ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz. Hükümetim ABD gümrük vergileriyle mücadele edecek, Kanadalı işçileri ve endüstrileri koruyacak ve G7'deki en güçlü ekonomiyi inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

RUSYA'NIN YER ALMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni gümrük vergileri listesinde ABD'nin 185 ticaret ortağı bulunurken, Rusya bu listede yer almadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarının zaten "önemli bir ticareti engellediği" için söz konusu listeye dahil edilmediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine kıyasla önemli ölçüde daraldı.

2021'de yaklaşık 36 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 3,5 milyar dolara düştü.

ABD'nin Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarına ek olarak, Trump kısa bir süre önce Rus petrolü alıcılarını cezalandırıcı gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

UKRAYNA'YA YÜZDE 10'LUK TARİFE

ABD, geçen yıl Ukrayna'dan ithal ettiğinden daha fazla malı Rusya'dan ithal etti. 2024'te Rusya'dan ABD'ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna'dan yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı.

Trump'ın tarife listesine göre Ukrayna yüzde 10'luk temel tarife oranına tabi olacak.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

GÜNEY KORE'DEN YETKİLİLERİNE MÜZAKERE TALİMATI

Güney Kore'nin Başkan vekili Han Duck-soo, otomobil endüstrisi de dahil olmak üzere etkilenecek sanayi ve işletmeler için acil destek önlemleri alınmasını emretti ve yetkililere ek vergilerin etkisini en aza indirmek için Washington ile aktif olarak müzakere etme talimatı verdi.

AVUSTRALYA: BİR DOST EYLEMİ DEĞİL

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Trump'ın gümrük vergilerini "kötü bir karar" olarak nitelendirdi ve önlemlerin "bir dostun eylemi" olmadığını söyledi, ancak ABD'ye karşı karşılıklı vergilerle yanıt vermeyi reddetti.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

EL PAIS: TRUMP ÖFKELİ VE İNTİKAM DOLU

İspanyol El Pais gazetesi "Trump Küresel Ticaret Savaşı'nı Başlattı" başlığıyla haberi manşetine taşırken, "Trump, bu açıklamasını, diğer ülkelerin ABD'ye uyguladığı engeller hakkında gerçek dışı iddialara dayanan öfkeli ve intikam dolu bir konuşma ile yaptı. Son yüzyılın en yüksek gümrük vergileri, küresel ekonominin geleceğini karartıyor." ifadelerine yer verdi ve ekledi.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

BBC: TRUMP'IN EN BÜYÜK KUMARI KÜRESEL RESESYONU TETİKLEYEBİLİR

BBC'nin analizinde "Donald Trump'ın siyasi görüşleri, kamuoyundaki onlarca yılı boyunca önemli değişimler geçirdi. Ancak 1980'lerden bu yana değişmeyen tek inancı, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisini güçlendirmek için etkili bir araç olduğu düşüncesi" denilirken şu görüşlere yer verildi:

"Ancak bu, onun için devasa bir risk. Ekonomi uzmanları, siyasi görüşleri ne olursa olsun, bu ölçekteki gümrük vergilerinin nihayetinde Amerikan tüketicilerine yansıyacağını, fiyatları yükselteceğini ve küresel bir resesyonu tetikleyebileceğini söylüyor."

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

New York Post gazetesi haberinde 'kurtuluş günü' başlığını kullandı ve "Eleştirmenler, yeni oranların Amerikan tüketici maliyetlerini artıracağını ve Joe Biden'ın görevde olduğu dört yıl boyunca fiyatların zaten %22 artmasının ardından enflasyonu körükleyeceğini savunuyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

CNN International, 'Trump tarihi küresel ticaret savaşını başlattı' başlıklı haberinde uzman görüşmelerine yer verdi.CNN'in küresel ekonomi analisti Rana Foroohar kararın piyasaları sarsacağını belirterek "ABD tüketici pazarını, ekonominin küresel poker masasında devasa bir koz olarak kullanıyor.Bu yüksek riskli bir oyun" dedi.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

New York Times gazetesi ise Trump'ın hedef aldığı ülkelerin karşı saldırıda bulanabileceğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük hizmet ihracatçısıdır ve bu hizmetlerin büyük bir kısmı dijital olarak sunulmaktadır. Ülke, geçen yıl hizmetlerde yaklaşık 300 milyar dolarlık bir ticaret fazlası elde etti. Avrupa Birliği, bloğa gelen hizmetleri kısıtlamayı bir koz olarak kullanabilir, hizmet ticaretindeki kısıtlamalar Amerikan teknoloji devlerini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN ÜLKELERE UYARI: MİSİLLEME YAPMANIZI TAVSİYE ETMEM

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını söyledi.

Ülkelere panik yapmamalarını tavsiye eden Bessent, "Ben olsam misilleme yapmaya çalışmazdım çünkü misilleme yapmadığınız sürece, bu rakam üst sınır olacak." diye konuştu.

Bessent, piyasaların misilleme yapılmadığı takdirde bu oranların kesin olduğuna emin olabileceğini belirtti.

Ülkelerin tarife müzakereleri için iletişime geçtiğini dile getiren Bessent, ancak bu konuda ne yapılacağının Başkan Trump'a bağlı olduğunu vurguladı.

Bessent, Çin'in fentanil krizinin çözülmesinin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirttiğini aktarırken, sıralamanın böyle işlememesi gerektiğini savundu.

Fox News kanalına verdiği röportajda da benzer ifadelere yer veren Bessent, "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmamalarıdır. Bakalım nasıl olacak, çünkü misilleme yaparsanız tırmanma olacaktır." dedi.

Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

AMERİKALILAR NE DÜŞÜNÜYOR? YÜZDE 58'İ...

Marquette Hukuk Fakültesi tarafından yapılan ankette, Trump'ın ikinci dönemindeki kararlarının halk üzerindeki etkisi ölçüldü.

Sonuçlara göre, ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın açıkladığı tarifelerin ekonomiye zarar vereceğine inanırken, yüzde 28'i faydalı olacağını savunuyor.

Katılımcıların yüzde 58'i bu politikaların enflasyonu artıracağını öngörüyor.

Öte yandan, ABD'lilerin yüzde 43'ü Trump hakkında olumsuz görüşe sahipken, yüzde 64'ü kurumların kapatılmasının başkanın yetkisi dışında olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 70'i de Trump'ın kararlarına karşı hüküm veren yargıçların azledilmemesi gerektiğini belirtiyor.