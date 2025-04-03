Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi

AB: SONUÇLAR DÜNYA GELENİNDE MİLYONLARCA İNSAN İÇİN AĞIR OLACAK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, vergileri 'küresel ekonomi için büyük bir darbe' olarak nitelendirdi. Leyen,"Bu büyük sonuçlar konusunda net olalım: Küresel ekonomi ciddi şekilde zarar görecek, belirsizlik artarak yayılacak ve daha fazla korumacılığı tetikleyecek. Sonuçlar, dünya genelinde milyonlarca insan için ağır olacak" dedi ve ekledi:

"Tüketiciler bunu anında hissedecek, özellikle en savunmasız vatandaşlar zarar görecek. Tüm işletmeler, büyük ya da küçük fark etmeksizin, ilk günden itibaren olumsuz etkilenecek."

'YOL HARİTASI DA YOK'

Ayrıca, tarifelerin geniş kapsamlı olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Von der Leyen, bunun Avrupa'nın "en eski müttefiki" olarak tanımladığı ABD ile ticari ilişkileri ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek şöyle devam etti:



"Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapmanın maliyeti dramatik şekilde artacak. Daha da kötüsü, bu düzensizlik içinde hiçbir düzen yok gibi görünüyor. Büyük ticaret ortaklarının tamamı etkilenirken, ortaya çıkan karmaşa içinde net bir yol haritası da yok."