03 Nisan 2025, Perşembe
Donald Trump bombayı patlattı! Vergi yağmuruna dünyadan tepkiler gecikmedi
ABD Başkanı Donald Trump "Kurtuluş Günü" ilan ettiği 2 Nisan'da aralarında Avrupa Birliği, İngilere ve Çin'in de bulunduğu birçok ülkeye gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Buna göre Trump'ın imzaladığı kararnameyle Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı vergi geliyor. Dünyanın şoke olduğu bu karara ise ülkelerden ve önde gelen gazetelerden tepki yağdı. İşte Avrupa Birliği, Çin, Kanada başta olmak üzere liderlerden ve uluslararası medyadan Trump'ın tarifelerine tepkiler...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:44