Söz ola…Bayram ola…

Mübarek Ramazan ayı bitti.

Vedalaştık.

Ama diğer vedalardan biraz farklı.

Bayram ederek!

Hikmetini bilene, keşfedene ne mutlu.

***

Son günler kabul edelim ki biraz zor geçti, yorucuydu.

Yargı, siyaset, protestolar, sokak olayları vs vs.

Neleri atlatmadık ki, Bugünleri de atlatmayalım.

Ama birlikte!

Evet birileri atlatmayalım istiyor,

Kavga edelim diye sürekli uğraşıyor.

Birlik değil de, düşman olalım diye fitnesini eksik etmiyor.

Onlar bunları yaparken maalesef ellerini ovuşturup keyif içinde yaşanılanları seyredenler de var.

Cenaze olsa da tabut satsak hesabı yapan mezarcı misali…

Aramızda farklılıklar tabii ki olacak.

Farklı siyasi tercihleri olanlar farklı dünya görüşü olanlar farklı futbol takımını tutanlar…

Ama hiçbiri "biz" kavramının önüne geçmemeli.

Bizi bu tek hecede buluşturan şey vatan ve millet sevgimiz çünkü.

Yüzlerce yıllık tarihimizi buna borçlu değil miyiz?

O yüzden dememiş mi Hacı Bektaşi Veli:

"Bir olalım iri olalım diri olalım" diye.

O yüzden yakılmamış mı "dostluk", "sevgi", "barış" kardeşlik türküleri?

Hep çekinmemiş mi yedi düvel bizden?

Hep sığınılan o yüzden biz olmamış mıyız?

İşte bu yüzden de daima fitne ile beslemişler farklılıkları.

Kimini isyan ettirmiş koparmışlar, kimini kandırmışlar.

Beden olmadan el ne işe yarar ki?

O yüzden şimdiki halleri ibretlik değil mi?

Selçuklu'dan Osmanlı'dan bakiye Türkiye bu olaylara tanık değil mi?

60'lar 70'ler 80'ler 90'lar böyle geçmedi mi?

Yaşanılanlar gösteriyor ki Bizi birbirimize düşman etmek için hep farklılıklarımızı kullandılar.

Fitne tohumlarını buradan ekmeye çalıştılar.

Günü geldi ilerici gerici, günü geldi sağ sol, günü geldi Türk Kürt, günü geldi Sünni Alevi.

Ve işte bugün.

Aynı senaryolar yine sahnede.

Bu kez de siyasi görüşlerimizi kullanarak farklı bahanelerle sokakta insanlar karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor.

Ateşle oynuyor birileri ama farkında değiller.

Farkında olamadıkları bu ateşin kendilerini yakacak olması!

Siyasi görüşlerimiz çok zıt olabilir.

Demokrasiye inanıyorsak eğer, siyasi farklılıklar ancak sandıkta yarıştırabiliriz.

Sahada söylemleri, eylemleri ve icraatları ile yarışacak olan siyasilerdir.

O yüzden gelin bu bayramı fırsat bilelim.

Kahveyle şununla bununla bizi karşı karşıya getirmeye, sen ben diye ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyelim.

Her sözümüzü her eylemimizi birlik üzerine kuralım.

Gelin, "ben" değil "biz" diyelim…

Asabiyetle bile ağzımızdan çıkacak her sözün bir yüreği inciteceğini unutmayalım.

Eğri de oturmayalım yanlış da konuşmayalım.

Diyor ya Yunus Emre…

Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı

Söz ola agulu aşı balıla yağ ide bir söz..

Her sözü savaşı bitiren yarayı onaran zehre şifa olan söz ile konuşalım.

Bu bayram gelin farklılıklarımızı bir kenara bırakalım ve biz olalım.

Bayramı da bayram yapalım.

Son söz Alvarlı Efe'den…

Hüzn ü keder def' ola

Dilde hicâb ref' ola

Cümle günâh af ola

Bayrâm o bayrâm ola