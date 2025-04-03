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Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek? Okullar bu hafta açılacak mı?

Okullarda 2. dönemin ortasına gelinirken, öğrenciler ve veliler 2. ara tatilin tarihlerini merak ediyor. Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte başlayan nisan ara tatili, 28 Mart Cuma günü itibarıyla başlamıştı. Öğrenciler, yaz tatilinden önceki son dinlenme molasını yaparken bir yandan da 2. ara tatilin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:07
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Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek? Okullar bu hafta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci 28 Mart Cuma günü başlayan ikinci dönem ara tatiline adım attı. Ramazan Bayramı ile birleşen bu tatil, öğrencilere uzun bir ara sunarken, tatilin bitiş tarihi de merak ediliyordu. İşte beklenen tarihler...

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İkinci Ara Tatil Ne Zaman Bitiyor?

Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü başlayan nisan ara tatiline 9 gün boyunca devam edecek. Hafta sonlarıyla birleşen tatil, 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak.

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Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi çerçevesinde, öğrenciler için yaz tatili 20 Haziran Cuma günü, karne dağıtımının ardından başlayacak. Okulların kapanışı ve tatil dönemiyle ilgili detaylar da takvimde netleşti.

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MEB 2024-2025 Tatil Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılına ait tatil takvimi şu şekilde:

Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

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Okulların Kapanışı: 20 Haziran 2025

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