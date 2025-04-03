Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek? Okullar bu hafta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci 28 Mart Cuma günü başlayan ikinci dönem ara tatiline adım attı. Ramazan Bayramı ile birleşen bu tatil, öğrencilere uzun bir ara sunarken, tatilin bitiş tarihi de merak ediliyordu. İşte beklenen tarihler...