Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek? Okullar bu hafta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci 28 Mart Cuma günü başlayan ikinci dönem ara tatiline adım attı. Ramazan Bayramı ile birleşen bu tatil, öğrencilere uzun bir ara sunarken, tatilin bitiş tarihi de merak ediliyordu. İşte beklenen tarihler...
İkinci Ara Tatil Ne Zaman Bitiyor?
Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü başlayan nisan ara tatiline 9 gün boyunca devam edecek. Hafta sonlarıyla birleşen tatil, 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından 7 Nisan Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak.
Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimi çerçevesinde, öğrenciler için yaz tatili 20 Haziran Cuma günü, karne dağıtımının ardından başlayacak. Okulların kapanışı ve tatil dönemiyle ilgili detaylar da takvimde netleşti.