03 Nisan 2025, Perşembe

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Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranının büyük bir kısmı netleşmiş olacak. Özellikle öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi kamu çalışanları temmuzdaki maaş artışını merakla bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:05
Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Bu yılın başında maaşları yüzde 11,54 artırılan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yeni bir zam daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 5'lik zam yapılacak. Bunun yanında yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı da maaşlara fark olarak eklenecek.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Mart Ayı Enflasyon Verisi Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları da 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Üç aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayındaki maaş artışının önemli bir kısmı ortaya çıkmış olacak.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Şubat Ayı Enflasyonu Ne Kadar Çıktı?

TÜİK verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,27 oldu. Böylece yılın ilk iki ayındaki toplam enflasyon yüzde 7,42'ye ulaştı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı geçmesi gerekiyordu. İki ayda bu oran aşıldı ve fark kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Memur Maaşları Ne Kadar Artacak?

İlk iki aylık verilere göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,34 oranında bir enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte Temmuz ayında yapılacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı toplamda yüzde 6,41'e ulaştı. Önümüzdeki dört ayda açıklanacak enflasyon verilerine göre bu oran daha da yükselebilir.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Ocak ayında en düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.726 TL'ye yükselmişti. Şu anki enflasyon oranına göre Temmuz'da en düşük memur maaşı 46.528 TL'ye çıkacak. Aynı şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da 17.588 TL'den 19.617 TL'ye yükselmişti. Mevcut enflasyon oranlarıyla bu rakam Temmuz'da 20.875 TL'ye ulaşacak. Ancak, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle bu rakamlar daha da yukarı çıkacak.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Ağustos Ayında Yeni Zam Gündemde

Memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı 3 Temmuz'da kesinleşecek ve aynı ay içerisinde maaşlara yansıtılacak. Ancak, Temmuz ayında gözler sadece bu zamma değil, Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye de çevrilecek.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri, memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı maaş zamları ve sosyal haklar açısından kritik önem taşıyor. Bu süreçte hükümet ile sendikalar masaya oturacak ve 2026 yılı sonuna kadar geçerli olacak mali ve sosyal haklar belirlenecek.

Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon farkı ve zam oranı, Ağustos'taki toplu sözleşme görüşmelerinde masadaki en önemli veri olacak. Memurlar ve emekliler, hem Temmuz'da maaşlarına yansıyacak zamları hem de Ağustos'taki toplu sözleşme sürecini yakından takip ediyor.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Mesleklere Göre Memur Maaşları

Mart ayı enflasyon verisi henüz açıklanmadığı için hesaplamalar, yalnızca Ocak ve Şubat aylarına ait veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Mart ayı enflasyon verileri açıklandığında maaş artışlarına dair hesaplamalar yeniden güncellenecektir.

İki aylık enflasyon farkıyla oluşan toplamda yüzde 6,41'lik maaş artışı, çeşitli kamu görevlilerinin maaşlarını şu şekilde etkileyecek:

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 6.41 zamlı maaş: 70.611,55

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 6.41 zamlı maaş: 48.475,08

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 6.41 zamlı maaş: 62.423,30

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 6.41 zamlı maaş: 56.328,13

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 6.41 zamlı maaş: 68.614,23

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 6.41 zamlı maaş: 62.715,93

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 109.154
% 6.41 zamlı maaş: 116.150,77

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
% 6.41 zamlı maaş: 56.892,11

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 6.41 zamlı maaş: 72.029,99

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 6.41 zamlı maaş: 50.251,06

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 6.41 zamlı maaş: 102.551,57

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 6.41 zamlı maaş: 67.971,52

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 6.41 zamlı maaş: 58.878,78

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 6.41 zamlı maaş: 67.716,13

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 71.326,73
% 6.41 zamlı maaş: 75.898,77

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 63.128,72
% 6.41 zamlı maaş: 67.175,27

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 6.41 zamlı maaş: 31.301,09

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
% 6.41 zamlı maaş: 25.494,21

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 6.41 zamlı maaş: 31.301,09

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 6.41 zamlı maaş: 44.111,60

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 6.41 zamlı maaş: 32.101,57

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 6.41 zamlı maaş: 31.565,27

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 6.41 zamlı maaş: 31.301,09

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 6.41 zamlı maaş: 31.301,09

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 6.41 zamlı maaş: 22.471,91

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 6.41 zamlı maaş: 54.753,12

Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 56.308,63
% 6.41 zamlı maaş: 59.918,01

İmam-hatip
Mevcut maaş: 29.415,55
% 6.41 zamlı maaş: 31.301,09

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 6.41 zamlı maaş: 31.301,09