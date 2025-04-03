03 Nisan 2025, Perşembe
Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranının büyük bir kısmı netleşmiş olacak. Özellikle öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi kamu çalışanları temmuzdaki maaş artışını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:05