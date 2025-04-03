Mazot Gübre Desteği 2025 Mart Ödeme Takvimi | Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin tarımsal üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla sağladığı mazot ve gübre desteği ödemelerini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. 2025 yılı Mart ayının bitmesiyle birlikte bu destek ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı çiftçiler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Mart ayında mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:29