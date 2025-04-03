Mazot Gübre Desteği 2025 Mart Ödeme Takvimi | Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemelerini her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyor. 2025 yılı itibarıyla bu desteklerin mart ayında yapılması bekleniyordu.

Geçtiğimiz Şubat ayında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilerin hesaplarına yapılan ödemelerle desteklerin büyük bir kısmı karşılanmıştı. Ancak Mart ayındaki ödeme henüz gerçekleşmedi. Desteklerin en geç bayram sonrası yapılması bekleniyor.