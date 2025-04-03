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Haberler Ekonomi Galerileri 15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

SSK, Bağkur emeklisi ve memur maaşlarına yönelik belirleyici olacak mart ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10:00'da açıklanacak. Bu veri 15,6 milyon emeklinin 3 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak ve emekli maaşlarına ilişkin tabloyu yeniden şekillendirecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:51
15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak emekli zammı ve memur maaşı zamlarını etkileyen mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri temmuz ayı için yapılacak zam oranlarını belirleyecek ve maaşlar üzerinde önemli bir etki yaratacak. İşte mart ayı beklenti anketine göre kuruşu kuruşuna maaş tablosu…

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan artış yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. Memur emeklilerine ise enflasyon farkı olan yüzde 5,54 ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplamda yüzde 11,54 oranında bir zam uygulanmıştı.

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

2024 yılının Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayında yapılan yeni düzenlemeler ile bu rakam 14.469 TL'ye yükseldi. Yapılan düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşı Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz dönemde Meclis'ten geçerek yasalaşan düzenleme ile yüzde 33 oranında artmıştı. İkramiyeler, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı öncesinde yapılan ödemeler zamsız olarak hesaplara yatırıldı.

Ancak zamsız ödenen ikramiyelere dair farklar 3 Nisan 2025 (bugün) tarihinde ödenmeye başlanacak. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında maaşlarını alan emekliler belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından alabilecek.

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

3 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 tarihinde açıklayacak. Şubat ayında açıklanan enflasyon, yüzde 2,27 olarak beklenenin altında kalmıştı. Ocak ayı ise yüzde 5,03 oranında gerçekleşmişti.

Bu verilere dayanarak mart ayı için enflasyon farkı hesaplamaları yapılacak. Enflasyon oranı, 7. Dönem toplu sözleşmesi ve kümülatif zamlarla birlikte maaşlara yansıyacak.

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

Mart Ayı Enflasyon Beklentileri ve Maaş Tabloları

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine yönelik yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistlerin mart ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,87 olarak hesaplanıyor. Eğer enflasyon bu oranla gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 39,05'ten yüzde 38,66'ya inecek. Bu durumda maaşlara yansıyacak artışlar ise şöyle olacak:

Toplam Enflasyon: Yüzde 10,50

Oluşan Enflasyon Farkı: Yüzde 4,25

7. Dönem Toplu Sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam Kümülatif Zam: Yüzde 9,47

Bu verilere göre, enflasyon farkları ve toplu sözleşme artışları ile maaşlar önemli ölçüde artacak.

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

KİM NE KADAR ALACAK?

İşte yüzde 10.50 oranına göre hesaplama:

14.469 → 15.988

15.000 → 16.575

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

15.500 → 17.128

16.000 → 17.680

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

16.500 → 18.233

17.000 → 18.785

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

17.500 → 19.338

18.000 → 19.890

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

18.500 → 20.443

19.000 → 20.995

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

20.000 → 22.100

21.000 → 23.205

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

22.000 → 24.310

23.000 → 25.415

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

24.000 → 26.520

25.000 → 27.625

15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

26.000 → 28.730

30.000 → 33.150