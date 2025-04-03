15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...

Mart Ayı Enflasyon Beklentileri ve Maaş Tabloları

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine yönelik yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistlerin mart ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,87 olarak hesaplanıyor. Eğer enflasyon bu oranla gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 39,05'ten yüzde 38,66'ya inecek. Bu durumda maaşlara yansıyacak artışlar ise şöyle olacak:

Toplam Enflasyon: Yüzde 10,50

Oluşan Enflasyon Farkı: Yüzde 4,25

7. Dönem Toplu Sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam Kümülatif Zam: Yüzde 9,47

Bu verilere göre, enflasyon farkları ve toplu sözleşme artışları ile maaşlar önemli ölçüde artacak.