03 Nisan 2025, Perşembe
15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...
SSK, Bağkur emeklisi ve memur maaşlarına yönelik belirleyici olacak mart ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın saat 10:00'da açıklanacak. Bu veri 15,6 milyon emeklinin 3 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak ve emekli maaşlarına ilişkin tabloyu yeniden şekillendirecek.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:51