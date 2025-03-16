İran ve İsrail Suriye’den neden vazgeçmeyecek?

Suriye…

2024'e girerken yok olmaya, tarihe gömülmeye ramak kalan…

2024'ten çıkarken yeniden varlık göstermeye başlayan ülke

Yaklaşık 14 Yıl süren iç savaşla pek çok şehri adeta harabeye dönen,

Ve sırf koltukta kalabilmeleri için ülke kaynaklarını, topraklarını terör örgütlerine, dış güçlere teslim etmekten çekinmemiş Esad(Baba-oğul) rejiminin uygulamalarıyla insanlık dışı pek çok acının yaşandığı ülke….

Maalesef Ortadoğu ve İslam tarihi bakımından büyük öneme ve zenginliklere sahip olan ülkeden geriye kalan soru nasıl kurtulacak kimlerden kurtarılacak?

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Suriye bugun hala jeopolitik dengeler açısından çok büyük, çok kritik bir öneme sahip..

Bunu ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, İran, İsrail'in askeri varlıkları ve vekilleri ispatlıyor zaten.

Batının amacı malum.

Rusya'nında.

Belki önümüzdeki süreçte bu ülkeleri bir süre buralarda görmeyeceğiz.

Ama İran ve İsrail başka.

Aslında benzer..

Hemde çok benzer.

İran'ın adı Şii Hilali olan ama bugün ABD ve İsrail gerekçesi! ile"Direniş Ekseni" olarak dillendirdiği stratejisinin kalbi Suriye.

İsrail'in de aslında Vadedilmiş Topraklar olan ama bugün İran vb destekli grupların varlığını mazeret göstererek sözde güvenlik politikalarının bir cephesi..

Yani İran, Suriye'yi Batı'ya ve İsrail'e karşı bir cephe hattı olarak görürken, İsrail ise Suriye'yi güvenliği için bir tehdit kaynağı olarak değerlendirmektedir.

Ve ikisi de bunu dini inançlarıyla temellendiriyor.

Her ikiside kendini bir şekilde güvene almış iki ülke.

Nükleer varlıkları,dost ve müttefik unsurları vs

Yine ikisinin bu düşmanlığı kendi topraklarında sürdürmediği aşikar.

Zayi olan şehirler ve yitip giden canlar ya Lübnan'dan, ya Irak'tan, ya Suriye'den.

Alın size bir ortak nokta daha.

Ne çok benziyorlar değil mi?

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Daha da yakından bakalım..

Suriye, İran'ın için neden bu kadar önemli?

Öncelikle Coğrafi Konum

Malum Suriye, Lübnan merkezli Hizbullah'a doğrudan lojistik destek sağlamak için adeta bir köprü konumunda.

Ve Akdeniz'e açılan kapı…

Asıl mesele ise Şii Hilali

Bu hilal hakkında pek çok harita var.

Bir kısmı İran-Irak-Suriye-Lübnan olarak çizsede Nihai hedefi tüm Şii dünyayı tek çatı altında toplamak olduğu için harita daha genişliyor.

Bir ucu Yemen diğer ucu Mısır sınırına dayanıyor.

Burada Suriye'yi diğerlerinden ayıran bir durum var.

Çünkü nüfus olarak Şiilerin en az olduğu ülke.

Bunun için de iç savaş döneminde demografiyi değiştirecek ciddi hamleler yaptı.

Irak,Afganistan,Yemen hatta İran'dan önemli bir nüfus kaydırıldı.

Bunlar milis güç olarak görülse de pek çoğu aileleriyle yerleşik düzene geçtiler ve böylece adım adım Suriye'de Şii alt yapıyı inşa etmeye koyuldular.

Ama buna rağmen ülkedeki Nusayrilerle birlikte toplam nüfus yüzde 15'i geçemedi.

İran'a göre bu iddia batıya ait.

Kendilerinin böyle bir hilal gayesi yok.

Onlara göre İsrail ve ABD'ye karşı bir Direniş var.

Bunun içinde bu ülkelerin her birinde açıktan destek verdiği milis güçleri var.

Hepsinde de amaç farklı görünse de gerçek devletleşme adımları olduğu ya da devlete ele geçirmek.

Irak örneği malum!

Lübnan'da adeta paralel bir devlet!

Yemen'de ise Devlet!

Bir tek işler Suriye'de istedikleri gibi gitmedi.

Ama geri adım atmaya da niyetli değiller.

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Peki İsrail için neden bu kadar önemli?

Toprak güvenliğini sağlamak başlığını belki uluslararası ilişkiler uzmanları değerlendirecektir!

Ama kendi toprak güvenliğini sağlarken başkasının toprak güvenliğini hiçe saymak ilime de bilime de hukuka da aykırı.

Haliyle elde bizzat kendi ağızlarından dile getirdikleri bir gerçek kalıyor:

Arz-ı Mevut yani Vaat Edilmiş Topraklar

Büyük İsrail için atılacak her adım izlenecek her yol mübah onlara göre

Siyonizmin kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımadığı gibi!

Bu doğrultuda da Suriye'de adım adım ilerliyor…

İlkadım Golan Tepeleriydi

1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında ele geçirdiği Golan Tepeleri'ni sonra açıktan işgal etti.

Bu bölge oldukça Stratejik!

İsrail bu bölgeyi işgal ettikten sonra hemen her fırsatta hem Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini hem de Suriye'deki İran destekli oluşumları kolayca hedef alabiliyor.

Bir önemi daha var ki Golan'ın oİsrail'in geleceği için daha elzem.

Ürdün Nehri'nin önemli kolları burada doğuyor ve İsrail'in su ihtiyacının önemli bir kısmı buradan sağlanıyor. Ayrıca buradaki verimli topraklar İsrail tarımı için önemli bir merkez.

Bugün ise Şeyh (Hermon) Dağı

Burası yarım kalan Golan işgalinin tamamlandığı yer.

Askeri açıdan kritik.

Bölgeye kuracağı radar sistemleriyle Türkiye sınırına kadar hakim olacağı bir nokta.

Yani tüm Suriye İsrail'in gözlem altında demek.

Ayrıca yine Yahudi inancı için ayrı bir önemi var.

İsrail buranın işgali ile Şam şehir merkezine 20 km kadar yaklaştı

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İşte tüm bu realite göz önüne alındığında İsrail ve İran'ın bölgedeki hakimiyet mücadelesi devam edecek.

Ve bunu sözde bir savaş senaryosu üzerinden sürdürecekler.

Bugün geldiğimiz noktada Suriye'deki yönetimi belki de dünya üzerinde hala kabul etmeyen tanımayan tek ülke İsrail.

Açıkçası Suriye'nin yeniden toparlanıp ayağa kalktığında işgal ettiği topraklarını geri alabilmesinden korkuyor.

ABD Suriye'den çekilmesinden ve Şara ile iyi ilişkiler kurmasından çekiniyor.

Bu nedenle hâlâ onları terörist olarak görüyor.

Ve yeni Sam yönetiminin gücünü zayıflatmak, otorite boşluğu yaratmak için çabalıyor.

Kendisi onca desteğe rağmen Gazze'de ve Lübnan'da amacına ulaşamadığını gördü; bunun için Suriye'de bir vekil güç oluşturmak istiyor.

Ve bunu Dürziler üzerinden yürütme çabasında!

Böylece hem Lübnan'da hem Suriye'de bir ön cephe oluşturacak kendi askeri yerine Dürzi grupları sahaya sürecek.

İran'da aynısını Lazkiye'de yapıyor.

Esad yönetiminden kalan bağlarını kullanarak yine Esad'dan kalanları sahaya sürüp yeni Şam yönetimine ben buradayım mesajı vermek istiyor.

Çünkü Lazkiye bölgesi de giderse Lübnan ile bağ tamamen kopacak.

Ve direniş ekseni ya da şii hilali paramparça olacak.

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Velhasıl soğuk savaş döneminden beri ABD Rusya düşmanlığı üzerinden nasıl dünya şekillendiyse

İran ve İsrail düşmanlığı üzerinden de bölge şekillendirilmek isteniyor.

Ne İsrail'e ne de İran'a olan bir şey yok.

Olan yine başka devletlere başka milletler oluyor.

İşte bunun içinde Suriye'nin hem İsrail'den hem de İran'dan ilelebet kurtulması gerekiyor.