Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Ülke genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.