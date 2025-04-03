Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!
Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sağanak yağışlar 6 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık hissedilir derecede düşerken iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:56