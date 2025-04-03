Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sağanak yağışlar 6 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık hissedilir derecede düşerken iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:56
Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Ülke genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Yağışlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de Devam Edecek

Üç büyük şehirde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 16, Ankara'da ise 15 derece civarında olacak. İzmir'de ise hafta boyunca yağış bekleniyor, sıcaklık ise 19 derece civarında olacak. Meteoroloji yetkilileri, özellikle bayram tatili boyunca seyahat edecek vatandaşları güncel hava durumu tahminlerini takip etmeye çağırıyor.

Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Kuzey Bölgelerde Hissedilir Sıcaklık Düşüşü

Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Hava sıcaklığının bu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Buna karşın güney ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Doğu ve İç Kesimlerde Kar Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Sürücülerin özellikle yüksek rakımlı geçitlerde dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!

Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, olası çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

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