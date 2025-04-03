Viral Galeri Viral Tıkla Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki üç çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu'nun yaşadıkları yürek sızlattı. İddialara göre, yaşlı kadın oğlundan şiddet gördüğü için evinden ayrılmıştı. Kızları Satı ve Ahmet, annelerinin kaybolmasının ardından Müge Anlı'nın programına başvurarak istemişti. Yüzündeki morluklarla dikkat çelen yaşlı kadın kaybının 21. gününde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 12:05
Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün işlenen gündeme gelen olay, izleyenleri dehşete düşürdü. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki 3 çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu, 13 Mart 2025 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kadının cinayete kurban gittiğinden şüphelenen çocukları Ahmet ve Satı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

İki kardeş, annelerinin küçük kardeşleri Halil ile birlikte kaldığını, küçük kardeşlerinin annelerini zaman zaman darbettiğini ile sürerek Halil Yağmurlu'yu suçlamıştı.

Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

Ağabeyinin annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, "Halil yengemlere mesaj atmış annemle bundan sonra görüşmek yok diye. 10 gün sonra ben ne yapacağımı biliyorum demiş. Annemin maaşı henüz çekilmemiş. Maaşı Halil çekerdi" demişti.

Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların odağındaki Halil yayına bağlanmıştı. Halil Bey, "Annem yere düşmüş ondan yüzü gözü öyle olmuş" diyerek iddiaları reddetmişti.

Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

HİLMİYE YAĞMURLU'YU MÜGE ANLI BULDU

Müge Anlı bugünkü yayınında ise müjdeli haberi verdi. Hayatından şüphe edilen Hilmiye Teyze, kaybının 21. gününde bulundu.

SON DAKİKA