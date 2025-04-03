Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu

Ağabeyinin annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, "Halil yengemlere mesaj atmış annemle bundan sonra görüşmek yok diye. 10 gün sonra ben ne yapacağımı biliyorum demiş. Annemin maaşı henüz çekilmemiş. Maaşı Halil çekerdi" demişti.