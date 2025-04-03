Düdüklü tenceresiyle oğlundan kaçtı! Müge Anlı şiddet gören yaşlı kadını buldu
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki üç çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu'nun yaşadıkları yürek sızlattı. İddialara göre, yaşlı kadın oğlundan şiddet gördüğü için evinden ayrılmıştı. Kızları Satı ve Ahmet, annelerinin kaybolmasının ardından Müge Anlı'nın programına başvurarak istemişti. Yüzündeki morluklarla dikkat çelen yaşlı kadın kaybının 21. gününde bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 12:05