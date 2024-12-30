Terörsüz Türkiye,

Suriye'nin özgürleştirilmesi,

Narin Güran cinayeti,

Asgari ücret meselesi,

2024'ü bu gündemlerle kapatıyoruz.

Muhtemeldir ki 2025 başlar başlamaz da Yeni ABD'yi konuşacağız.

Toplum olarak siyasetle, dış politikayla yakından ilgiliyiz.

Her birine dair yorumlarımız var.

İşte bu meseleleri de yorulmadan çok konuştuk, çok tartıştık.

Tartışmaya da devam ediyoruz.

Ama bir mesele dışında sanırım.

"GAZZE"

Gazze'de yitip giden insanlık…

Maalesef konuşamaz olduk orada yaşananları, yaşayamayanları…

****

Elbette ülke gündemi birinci önceliğimiz olmalı, ülkemizde yaşananlar direkt olarak bizi ilgilendirdiği için..

Suriye meselesi mesela.

Yüzbinlerce Suriyeliyi misafir ettiğimiz ve 910 km sınırımızın olduğu bir ülke olması hasebiyle…

Asgari ücret hepimizin cebine yansıyor. Tabi ki konuşacağız.

Terörsüz Türkiye sadece belirli bir tarafın değil hepimizin geleceği…

Mesela Narin cinayeti.

Düşünsenize bir kız çocuğu, bir melek 8 yaşında…

80-90 haneli 400-500 nüfuslu bir köyde vahşice katlediliyor, ama ne gören var ne bilen.

Tabi ki ona sahip çıkacağız.

Çıktık da tüm Türkiye olarak.

Siyasi görüş ayırt etmeksizin "Narin'in avukatıyız" dedik.

Ve sonuçta katiller aldı cezasını.

Ve katiller, katil zanlıları aldı mesajını.

Yavrularımıza kıyıp da artık "öldürdüm, saklarım" ya da "neyse cezası gider yatarım" diyemeyecekler,

Korkacaklar. Korkun da!

***

VE LÜTFEN!

Gelin bu kararlığı Gazze için de gösterelim.

Gelin bu korkuyu oradaki katillere de hissettirelim.

Anlatalım. Gerçeği haykırmaktan geri durmayalım.

Ve lütfen yorulmayalım.

Gazze'yi gördüğümüzde şu tv kumandasını kullanıp kanalı değiştirmeyelim.

Bir karton kahveden, bir tişörtten İsrail'e ne dokunur diyerek "Boykot" tan taviz vermeyelim.

Sosyal medyada #Gazze etiketlerini kaldırmayalım.

Yine mi eylem, yine mi protesto demeden gerekirse çocuklarımızla o gösterilere katılalım.

****

Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Gazze'de yaşam bitmek üzere.

Sustuğumuz her gün o katillere bir gün kazandırıyor.

Çıkardığımız her bir yüksek ses ise mazlumlara bir nefes..

Sadece şu birkaç haftada onlarca bebek soğuktan donarak öldü.

El kadardı her biri.

Bu iki bebek de onlardan.

İyi bakın arkadaki diğer çocuklara.

Ya yerde yatanlara ne olduğundan habersiz, ya da başlarına gelecek olana dikkatle bakıyorlar.

Önümüzdeki günlerde belki de onların da acı haberi gelebilir.

Tıpkı 1 yılı aşkın süredir öldürülen 50 bin insan gibi.

Onun için lütfen görüntüden çıkmayalım.

Belki yüreğimiz dayanmıyor bu kadar acı olayı ekranlardan izlemeye, belki seherlerde gözyaşlarımızla dua edebiliyoruz sadece.

Ama yetinmeyelim.

Dünyaya verdiğimiz içinde olduğumuz o fotoğraf karesi katillerin en korktuğu şey.

Biliyoruz ki silahlardan ziyade o fotoğraftan yani birliğimizden daha çok korkuyorlar.

Silahlardan değil insanlıktan vicdanlardan…

Bugün Gazze'de yaşananlar insanlığın sınavı.

Vicdanı olan herkesin.

Çünkü insanlık her gün adım adım ölüyor Gazze'de…

Aşağıdaki fotoğrafa ibretle bakalım..

Bir sonraki namaz insanlığımızın olmasın.