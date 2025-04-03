Kira Zammı Hesaplama | 2025 Nisan ayı TÜİK kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, Dükkan, Konut...

Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, Nisan ayı kira zam oranını belirleyecek enflasyon verilerini bekliyor. TÜİK’in Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeni kira artış oranı netleşecek. Şubat ayında kira zammı yüzde 53,83 olmuştu. Peki nisan 2025 kira artış oranı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:38 PAYLAŞ ABONE OL

Kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Nisan ayı kira artış oranını belirleyecek enflasyon verilerini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamları, Nisan ayı kira zam oranını netleştirecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle açıklama tarihine dair soru işaretleri oluştu. Peki 2025 Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

A Haber Foto Arşiv Kira Artış Oranı Ne Zaman Belli Olacak? Her ayın başında duyurulan enflasyon rakamları, bu ay da TÜİK tarafından paylaşılacak. Resmi takvime göre Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece Nisan ayı kira zam oranı da bu verilerle netleşecek.