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Kira Zammı Hesaplama | 2025 Nisan ayı TÜİK kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, Dükkan, Konut...

Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, Nisan ayı kira zam oranını belirleyecek enflasyon verilerini bekliyor. TÜİK’in Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla yeni kira artış oranı netleşecek. Şubat ayında kira zammı yüzde 53,83 olmuştu. Peki nisan 2025 kira artış oranı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:38
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Kira Zammı Hesaplama | 2025 Nisan ayı TÜİK kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, Dükkan, Konut...

Kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Nisan ayı kira artış oranını belirleyecek enflasyon verilerini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamları, Nisan ayı kira zam oranını netleştirecek. Ancak Ramazan Bayramı tatili nedeniyle açıklama tarihine dair soru işaretleri oluştu. Peki 2025 Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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Kira Artış Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Her ayın başında duyurulan enflasyon rakamları, bu ay da TÜİK tarafından paylaşılacak. Resmi takvime göre Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylece Nisan ayı kira zam oranı da bu verilerle netleşecek.

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Mart Ayı Kira Zam Oranı Ne Kadardı?

Şubat ayında açıklanan verilere göre Mart ayında kira artış oranı yüzde 53,83 olarak belirlenmişti. Bir önceki ayda ise bu oran yüzde 56,35 seviyesindeydi.

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MART AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: yüzde 53.83

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Kira zam bedeli: 5.383 TL

Zamlı kira bedeli: 15.383 TL

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