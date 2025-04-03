ALES/1 ne zaman, nisan ayının kaçında? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılın ilk oturumu olan ALES/1 ile 13 Nisan'da yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ise 2 Mayıs'ta öğrenebilecekler.
ALES/1 Sınav Yeri Bilgileri Erişime Sunuldu
ALES/1 sınavına başvuran adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresini ziyaret edebilir. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak, sınav salonu ve bina bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi'ni edinebilecekler.
2025 ALES Takvimi: Diğer Oturumlar Ne Zaman?
2025 yılı için diğer ALES oturumları da tarihleriyle belli oldu. ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek, sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
2025-ALES/3 sınavı ise 23 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 12 Aralık'ta ilan edilecek.