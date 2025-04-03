ALES/1 ne zaman, nisan ayının kaçında? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini "osym.gov.tr" internet sitesinden duyurdu. Takvimde yer alan bilgilere göre ALES/1 sınav tarihi de belli oldu. Peki ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ALES/1 sınav tarihi ve sonuç açıklama takvimi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılın ilk oturumu olan ALES/1 ile 13 Nisan'da yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ise 2 Mayıs'ta öğrenebilecekler.

A Haber foto arşiv ALES/1 Sınav Yeri Bilgileri Erişime Sunuldu ALES/1 sınavına başvuran adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresini ziyaret edebilir. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak, sınav salonu ve bina bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesi'ni edinebilecekler.