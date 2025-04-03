Viral Galeri Viral Liste Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Yanlış beslenme alışkanlıkları, yoğun stres ve genetik aktarımlar kanser riskini tetikliyor. Araştırmalar, günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle bile kanser riskinin %50'ye kadar azaltılabileceğini gösteriyor. Bazı besinler günde bir porsiyon tüketildiğinde bile vücudu kansere karşı koruma altına alabiliyor! İşte kanser riskini azaltan besinler ve kanıtlanmış faydaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:18
Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Kanser, hücrelerde meydana gelen genetik bozulmalar sonucu oluşan ölümcül hastalıkların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan kapsamlı araştırmalar, günlük beslenme düzenine dahil edilecek bazı besinlerin, kansere karşı ciddi oranda koruma sağladığını ortaya koydu. İşte kanser riskini azaltan o besinler…

Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Sarımsak 🧄

Glutatyon içeriği sayesinde vücutta detoks etkisi yaratan sarımsak, insülin seviyelerini dengeliyor. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, düzenli sarımsak tüketimi kanser hücrelerinin oluşumuna karşı etkili bir bariyer oluşturuyor. Mide ve kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu rol oynadığını belirtiliyor.

Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Yeşil Yapraklı Sebzeler 🥬

Kara lahana, ıspanak ve tere otu gibi sebzeler, C vitamini ve beta karoten açısından oldukça zengin. Yeşil yapraklı sebzeler, toksinleri vücuttan atma gücüyle de dikkat çekiyor. Oregon Eyalet Üniversitesi'ne göre bu sebzeler, akciğer, mide, bağırsak, karaciğer ve meme kanseri risklerini azaltıyor.

Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Havuç 🥕

2009 yılında Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, havuçta bulunan falkorinol adlı bileşik, kanser hücrelerine karşı doğrudan savaş açıyor. Beta-karoten, likopen ve lutein içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren havuç, genel sağlığa katkısıyla da öne çıkıyor.

Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Mantar 🍄

Pensilvanya Üniversitesi'nin 20 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, mantarın kansere karşı etkili bir savunma mekanizması olduğunu ortaya koydu. Günde yalnızca bir mantar tüketmenin, çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini %50 oranında azalttığı belirlendi. Shiitake ve hindi kuyruğu mantarlarının özleri, Asya ülkelerinde kanser tedavilerinde kullanılıyor.

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