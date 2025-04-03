Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları

Yanlış beslenme alışkanlıkları, yoğun stres ve genetik aktarımlar kanser riskini tetikliyor. Araştırmalar, günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle bile kanser riskinin %50'ye kadar azaltılabileceğini gösteriyor. Bazı besinler günde bir porsiyon tüketildiğinde bile vücudu kansere karşı koruma altına alabiliyor! İşte kanser riskini azaltan besinler ve kanıtlanmış faydaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi