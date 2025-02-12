Dünya önemli bir eşikte.

Son günlerde yapılan açıklamalar, atılan adımlar bunu gösteriyor.

Burada en büyük etken tabii ki ABD ve onun yeni başkanı Donald Trump.

Trump her zaman tartışılan biriydi malum.

Son örneğini de Gazze konusunda gördük.

Ama Gazze'den birkaç önce Trump belli ki hayalindeki, aklındaki her şeyi dile getirmekte kararlıydı. Başta Amerika kıtası; Grönland, Kanada, Meksika, Panama..

Sonra Asya; Çin, Rusya, Ukrayna

Ve sonunda da Orta Doğu.

Söylediklerin ne kadarı ciddiye alınır ne kadarı gerçekten bir plan program dahilinde orası meçhul.

Tek bir gerçek var o da İsrail'e olan sonsuz desteği.

Bunun dışındaki konularda Donald Trump'ın açıklamaları, atadığı temsilciler, hatta bakanlar tarafından bile tam olarak teyit edilemiyor.

Sürekli tekzip sürekli açıklama gereği duyuyorlar.

Seçimin ilk günlerinde herkesin tahmini kendisine başkanlık sürecinde yaşatılanların hesabını sorması yönündeydi.

Hatta "Trump – Derin ABD Savaşı", "Yeni Amerikan İç Savaşı" tahminleri yorumları dahi yapıldı.

Koltuğa oturduğunda ise iş tam tersine döndü.

"Savaş değil Barış" dedi.

"Her yerde savaşı bitireceğim" dedi.

Ama öyle olmadı.

Hemen her coğrafyada bir krizi tetikledi.

Dünya Kanada, Grönland, Meksika ile meşgulken bir açıklama tüm savaşları gölgede bıraktı.

"Gazze'yi Gazzelilerden alacağım"

Böyle bir açıklamayı ne Biden, ne Obama, ne Bush ne de bir başka ABD başkanından duyduk.

Onlar bir ABD askeri operasyonuyla coğrafyaları kana buladılar evet ama bu başka bir şeydi.

"Aldım benimdir" dedi, "İsrail demek ben demektir" dedi.

"Siz milyarlarca Müslümanı, milyonlarca Arabı, hatta bu soykırımın karşısındaki tüm insanlığı hiçe sayıyorum" dedi.

"Açık açık işgal edeceğim" mesajını verdi.

Ve inanın o konuşurken ağzının içine bakan Netanyahu bile ağzı açık dinledi.

…

Bu açıklamanın arka planında konuşulmayan bir gerçek daha var.

Aslında bir itiraf.

"Bu yanımdaki Netanyahu, ABD'nin milyarlarca dolar desteğine, onca askeri yardımına rağmen 500 km karelik Gazze'ye hakim olamadı, Hamas'ı yok edemedi, Gazze direnişini kıramadı. Eline yüzüne bulaştırdı. Hem kendini hem de bizi dünyada soykırımcı ilan ettirdi. ABD'nin gücünü alay konusu ettirdi. İşte o yüzden de onun yapamadığını ben yapacağım. Orta Doğu'da modern bir şehir inşa edeceğim ama tabi Gazzelileri oradan süreceğim. Bunu da 14 aydır yanı başlarında binlerce Gazzeli ölürken seyretmekle yetinen, İsrail'e karşı sesini bile çıkaramayan Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün ile yapacağım."

Gazze'yi işgal ettikleri diğer coğrafyalardan ayıran başka bir şey var.

Gazze'de 7-70 değil beşikten mezara herkeste ortak bir vücut var.

Gazze Ruhu var.

Gün gelir evet belki topraklarında at koşturabilirsiniz ama Gazze ruhunu hiç ama hiçbir zaman öldüremezsiniz.

Donald Trump bugün konuşuyor…

Konuşuyor çünkü elinde gücü var; bitmeye yakın bir güç olsa da..

İşte o gücüyle her yere saldırıyor. Ülkesinin kusurlarının üzerini örtüyor.

Konuştukları anlattıkları tarihe, uluslararası sisteme, uluslararası hukuka yani akla aykırı.

Bitkisel hayattaki birisinin bilinç dışı hareketleri gibi.

****

Bir de baskı altında

Yahudi lobisi Trump'ı çevrelemiş durumda. Damadına varıncaya dek..

Ellerindeki maddi gücü, siyasi gücü kullanarak tehdit bile ediyorlardır belki de..

Peki Müslümanlar?

Peki Arap coğrafyası?

Tehdit edemez mi ya da ellerindeki gücü koz olarak kullanamaz mı?

Sadece Körfez ülkelerinin Avrupa ülkelerindeki maddi varlığı, Petrol piyasasındaki etki gücü, diğer kaynaklarındaki rezerv gücü…

Hatta bir araya gelebilseler bu kozlarını kullanıp Rusya'yı da Çin'i de yanlarına alabilir Avrupa üzerinden kök söktürebilirler…

Ama gelin görün ki yok!

15 ay boyunca 1 litre akaryakıttan elde edilecek ışığa, sıcağa, hatta nefese mahkum kaldı Gazzedeki yüzbinlerce insan.

Peki bunu yapmalarının önündeki engel ne?

Taht endişeleri, bölgesel çekişmeler ve düşmanlıklar…

Ve bu yüzden "Bizi ancak ABD desteği diğerine üstün kılar" görüşünden.

İşte İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün.

Biri tahtını sağlama almak ister diğeri diğerinden korunmak ister

Bir Türkiye var görüp görebileceğiniz…

Çok değil bu ülkelerden birkaçı gelse destek çıksa, yanındayım sonuna kadar dese bu emin olun domino etkisi yapar…

Tüm İslam coğrafyası tek yürek tek ağız şöyle bir karşılarına dikilse emin olun çok şey değişecek

Ve bu olmadığı için de Trump'ta, Biden'da, Hatta ve hatta Avrupa'da daima bu topraklarda..

Hukuktan, haktan ve insanlıktan herhangi bir örnek gösteremesek de batıdan bu noktada alacağımız bir ders olmalı..

Onlar da kendi içerisinde bazı hesaplaşmaları var yok değil.

Bazı yarışları, belki perde arkası savaşları da var..

Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya tehdidi ortaya çıktığında ne yaptılar hemen toparlandılar bir araya geldiler.

Son örneğini hatırlayalım.

Finlandiya'yı, İsveç'i NATO'ya veya kendi şemsiyelerinin altına alabilmek için kılı kırk yardılar ve yaptılar.

Peki biz ne yaptık Filistin'i kurtarabilmek adına…

Hiç…

Gazzeliler 14 ay boyunca bomba yağmurundan koruyabilmek adına ne yaptık?

Hiç…

İşte o yüzden MAALESEF ONLAR BİR, BİZ TEK TEK..