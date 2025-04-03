TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU’dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

Türkiye'de e-ticaret sektörü hız kesmeden büyürken, yurt dışı kaynaklı alışveriş siteleri de kullanıcıların radarına girmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeler, gözleri yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına çevirdi. Aliexpress, Temu ve benzeri siteler için alınan bu karar sonrası "Temu yasaklandı mı, alışverişe kapatıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı.