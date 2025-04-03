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TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU'dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışverişler hızla artarken, yurt dışı menşeli e-ticaret platformları da ilgi görüyor. Son dönemde adını sıkça duyduğumuz TEMU, bu platformlar arasında dikkat çekenlerden biri. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenleme ile gözler TEMU ve benzeri yabancı alışveriş sitelerine çevrildi. Peki TEMU Türkiye'de yasaklandı mı, kapanacak mı? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:02
TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU’dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

Türkiye'de e-ticaret sektörü hız kesmeden büyürken, yurt dışı kaynaklı alışveriş siteleri de kullanıcıların radarına girmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeler, gözleri yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarına çevirdi. Aliexpress, Temu ve benzeri siteler için alınan bu karar sonrası "Temu yasaklandı mı, alışverişe kapatıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU’dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

Yurt Dışından Alışveriş Tamamen Yasaklandı mı?

Yurt dışından Türkiye'ye ürün gönderen e-ticaret firmaları için yeni yükümlülükler getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürün güvenliğini artırılması ve tüketicinin korunması hedefleniyor. "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" devreye giriyor.

TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU’dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

Yeni düzenleme, yurt dışı alışverişini tamamen yasaklamasa da, bazı önemli sınırlamalar getiriyor. Türkiye'de resmi temsilciliği bulunmayan e-ticaret siteleri artık ülkemizde doğrudan faaliyet gösteremeyecek.

TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU’dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Yurt dışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin değişikliklere de yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU’dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?

"Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.

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