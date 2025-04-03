TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU'dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?
Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışverişler hızla artarken, yurt dışı menşeli e-ticaret platformları da ilgi görüyor. Son dönemde adını sıkça duyduğumuz TEMU, bu platformlar arasında dikkat çekenlerden biri. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni düzenleme ile gözler TEMU ve benzeri yabancı alışveriş sitelerine çevrildi. Peki TEMU Türkiye'de yasaklandı mı, kapanacak mı? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:02