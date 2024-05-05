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TAHİR İNAN
Dikkat! Yaşlanıyor ve yalnızlaşıyoruz

Dikkat! Yaşlanıyor ve yalnızlaşıyoruz

05.05.2024, Pazar

Türkiye'nin son açıklanan verilere göre nüfus 85 milyonu aşmış durumda..
Yani her geçen yıl büyüyoruz.
Daha bir kalabalık hale geliyor şehirlerimiz.
Şehirlerin, ilçelerin, mahallenin nüfusu herkes tarafından yakın takipte.
Ama asıl dikkat etmemiz gereken başka konu var.
Nüfus artıyor, ama yaşlanıyor.
Şöyle ki..
65 yaş ve üzeri nüfus, 9 milyona yaklaştı.
Bu toplam nüfusun yüzde 10'u demek.
Bu oran 1950'de yüzde 3,3, 2000'de yüzde 5,7…
Artık ortanca yaş 34… 2007'de 28'di.
Yani bu ne demek diyebilirsiniz.
Kısa ve öz: YAŞLANIYORUZ.
Bir dönem özellikle genç nüfus oranıyla Avrupa'yı dahi tedirgin ediyorduk.
Gerçi durum çok değişmedi yine en genç Avrupa ülkesi konumumuzu koruyoruz.
Çocuk nüfus oranımız %26,5, genç nüfus oranımız %15,2. AB üyesi ülkelerden daha yüksek. Dünya ortalamasının ise altında.
Ama doğurganlık oranında ise gerilerdeyiz.
Yani dikkat etmemiz gerekiyor.
Nedenini gerekliliğini ilerde muhakkak anlarız.
Ama hayra alamet değil söyleyelim.
***
Bir de YALNIZLAŞIYORUZ….
Bakın ülkemizde aile ile değil de tek başına yaşayanların sayısı 5 milyonu aştı. Son 10 yıldaki artış oranı % 77.2.
Ekonomik nedenleri tartıştığımız şu dönemde Ev fiyatları, kira problemleri, arz noktasında eleştirilerimize bir de bu veriyi dahil etmeliyiz.
Buyur buradan yak yani.
***
Bir not:
Yurt dışında, 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon vatandaşımız yaşıyor.

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