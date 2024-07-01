Son günlerde özellikle tv tartışma programlarında en çok atılan manşet

"3. Dünya Savaşı"

Her ne kadar çok kutuplu bir dünya düzeninden bahsetsek de, hepimiz bu savaşta iki kutup etrafından konuşuyoruz.

ABD-Rusya Federasyonu…

2. Dünya Savaşının ardından başlayan Soğuk Savaşla birlikte dünya adeta bu iki ülkenin savaş senaryoları etrafında şekillendi.

Kim kimin yanında?

Kimin ne kadar gücü var?

Nükleer silahlar, uzay, teknoloji…

Konuşup duruyoruz.

İşimiz gücümüz ABD ve Rusya...

Aslında ellerinde nükleer silahları kullansalar iki ülkede ortadan kaybolacak.

Ama biliyoruz ki bunu kendi topraklarında yapmayacaklar.

Hiçbir zamanda yapmadılar.

İşte bugün Kore, Afganistan, Ukrayna, Suriye, Ortadoğu, Afrika, Asya vb. tüm coğrafyada yaşananlar bu iki ülkenin eseri.

Haliyle bir savaşı konuşacaksak eğer sıradaki coğrafya neresi olacak buna yoğunlaşalım.

Hangi ülke kana boyanacak?

Hangi topaklarda masum siviller bu güç savaşında heder olacak buna bakalım..

Bir de Çin'i unutmayalım!

Bu ikisi etrafında taraf mı olacak?

Yoksa yeni bir taraf mı oluşturacak?

Zira Tayvan dışında askeri olarak sessizliğini koruyor olsa da ekonomik olarak Şanghay, BRICS gibi oluşumlarla atakta.

Not:

Birinci Dünya savaşı Avrupa kıtasında başladı. İkincisi de…

************

Yanan ciğerlerimiz artık kor!

Kimin yüzünden peki?

Bizim!

Birisi hobi bahçesinde keyif yapacak diye,

Birisi arabasındaki küllük kirlenecek diye,

Yanıyoruz.

Hala mı ders çıkarmıyoruz?

Kutsal vatan topraklarımıza, mavi vatanımıza göz dikenlere, zarar verenlere ne muamele yapılıyorsa,

Kimse kusura bakmasın Yeşil vatana bu ihaneti yapanlara da aynısı uygulanmalı.

Maddi değil, ağır hapis cezalarına çarptırılmalı.!

******

Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5,5 milyonu geçti.

Motosikletlerin sayısı ne denli arttı hepimiz görüyoruz.

Görünen o ki artmaya da devam edecek.

Yılbaşından bu yana yaklaşık 500 bin yeni motosiklet daha yollarda.

Tercih ediliyorsa vardır illa bir sebebi.

Hobi, kuryecilik, yakıt tasarrufu vb.

Artık şikayet etmektense daha güvenli hale getiririz bunu konuşmalıyız sanırım.

Aksi halde otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücü arasındaki suçlamalar bitmek bilmeyecek.

Yol ise yol, öncelik ise öncelik.

Gerekli düzenlemeler bir anca hayata geçirilmeli.

Kızmasınlar ama!

Birileri şu motosiklet sürücülerine tüm öncelik onlarınmış gibi, yolları-şeritleri pist edasında kullanmak gibi bir lüksleri olmadığını hatırlatmalı.

Hele ki emniyet şeritlerini!