Havalar malum çok sıcak.

Nem oranı bazı bölgelerde oldukça düşük.

Bir de üstüne insan etkeni eklenince..

Ortalık gerçekte yangın yerine dönüyor.

Orman yangını haberleri yeniden gündemde.

Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı..

Geçtiğimiz yıl çıkan yangınların 2 bin 88'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıktı.

92'sine kasıtlı girişimler yol açtı.

399'u ise yıldırım gibi doğal olaylar nedeniyle.

Bu yıl ise Haziran ayıyla birlikte rekor sıcaklıklar yaşıyoruz.

Daha şimdiden günde ortalama 20 orman yangını çıktı

Canımız yanıyor yanan her bir fidanla.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Kurallara uymak..

Bilinçli olmak.

Doğaya saygı göstermek.

Ormanda piknik yapmayacağız.

Ormanda Mangal yakmayacağız!

Ateşi zaten söndürmeden gitmeyeceğiz.

Yol kenarına plastik, kağıt, cam vb. çöp atmayacağız.

Yolda giderken sigarayı, sönmüş bile olsa izmariti camdan dışarı fırlatmayacağız.

Olası bir kıvılcım dahi görse hemen ekiplere haber vereceğiz.

Bir de…….

Dezenformasyon yapmayacağız.!

Yanan ormana otel yaptılar gibi yalanlara da itibar etmeyeceğiz!

*****

Yetkililer açıkladı zaten.

"Ülkemizde yanmış, yandıktan sonra da ormanın dışında başka bir maksatla kullanılmış bir karış yer yoktur. Kesinlikle tamamı en geç bir yıl içerisinde tekrar ormanlaştırılır."

Zaten Anayasanın 169. Maddesine göre, yanan ormanlık alanlar yerinde yeniden ağaçlandırılırken, bu yerlerde değil otel, inşaat amacı dışında tarım ve hayvancılık yapılmasına da izin verilmiyor.

Ama buna ısrarla bir yalanın peşinden koşanlar var.

Rakamlara bakalım..

2021 yılı maalesef felaket yılıydı ülkemiz için.

Orman yangınlarında yaklaşık 140 bin hektar alan zarar gördü.

Yanan alanlara yaklaşık 25 milyon fidan dikildi, ayrıca sahada bulunan sağlıklı tohumlardan ve takviye amaçlı ekilenlerden yaklaşık 500 milyon fidan çimlendirildi.

Yine 2022'de 12 bin 665 hektar alan zarar gördü orman yangınlarında.

Bu alanlarda da yaklaşık 10 milyon fidan dikilerek, yaklaşık 6 milyon fidan da çimlendirildi.

Geçtiğimiz 2023 yılında da yangınlardan 15 bin 552 hektarlık alan zarar gördü.

Şu ana kadar 5 milyon fidan dikildi, yaklaşık 7 milyon fidan çimlendirildi. Hala da çalışmalar devam ediyor.

Tüm bu verilere, açıklamalara rağmen inanmayan var mı?

Var!

Peki bu kişiler o bölgede yaşayanlar, çalışmaları bizzat gören yöre halkı mı?

Hayır!

Kim peki?

Çevre üzerinden yapacakları 2 paylaşımla duyar kasmaya çalışanlar!(şarkıcı, oyuncu,komedyen vb. dahil bunlara)

"Ne yapsak da, nasıl bir yalan uydurup iftira atsak da hükümete zarar versek" gibi gereksiz bir uğraş peşinde koşanlar…

Bir de araştırmadan, görmeden bunlara alet olanlar..

Yapmayalım!

Lütfen bu konuda dikkatli olalım!

İnanın, ormanları yakanlardan bir farkı yok bunu yapanların.

O ormanları korumak, alevleri söndürmek uğruna canını hiçe sayan kahraman çalışanların hakkına giriyosunuz!

Emeklerini hiçe sayıyorsunuz.

Bu yıl 25 binden fazla personel sahada.

105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 26 uçak ile de teyakkuzda..

Birileri yakmasın, birileri de bu iftiraları atmasın diye…

Unutmayalım ..

•SUÇ: Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek

CEZA: 3 yıldan 10 yıla kadar hapis

•SUÇ: Kasten orman yakmak

CEZA: "10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası

•SUÇ: Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakmak

CEZA: "Müebbet hapis" ve yirmi bin günden yirmi beş bin güne kadar adli para cezası

•SUÇ: Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, yaktığı ateşi söndürmeden mahali terk etmek, sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak, ormana 4 kilometre mesafede ve Orman Kanunu'nun 31-32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzer bitki örtüsü yakmak

CEZA: "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" ve adli para cezası

Ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır!!!