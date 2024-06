Gazze konusunda verilen son "Ateşkes" BM Genel Kurulu kararı ne oldu?

Uygulanabildi mi?

Hayır.

Bir sahte kahramanlık yaptı yine ABD.

"Ben de onaylıyorum" dedi.

Hatta ABD Başkanı çıktı bir ateşkes önerisi sundu.

Herkes nu konuştu.

Ne yani şimdiye kadar hiç mi ateşkes önerisi sunulmadı?

Hiç mi başka bir devlet konuyu BM Genel Kurulu'na taşıyıp, ateşkes talep etmedi?

Yapıldı hem de sayısız kere.

Hepsinde de ABD karşı çıktı.

Tepki çekti, düşman topladı…

Hatta kutupları öylesine keskinleştirdi ki kendi ülkesinde bile kendi politikalarına isyan derecesine varan protestolar gerçekleşti.

İsrail eşitti ABD farksız hale geldi insanlık gözünde…(gerçekte de öyleydi ama batı zihniyetinde değil)

Verdiği silahlar, paralar, askeri ve istihbari olarak verdiği destekler, siyasi sözcülüğü…

Ama bir gün robot, bunak yakıştırılmaları yapılan Biden çıktı ateşkes dedi.

İsrail kadar Gazze'deki masumların kanında eli olan ABD, bir anda kahraman oluverdi.

7 Ekim'den bu yana 40 bine yakın masum insan ölene kadar, Gazze harabeye çevrilene kadar, BM Güvenlik Konseyi'nde her Ateşkes talebine "Hayır" diyen ABD, aniden barış elçisi oluverdi.

…

Dikkat etmişsinizdir;

ABD bu iki adımı attıktan sonra artık kimse Gazze'de ateşkesi konuşmuyor, gündeme getirmiyor.

Ya "ABD dahi başaramadıysa bu iş olmaz" diyeceğiz,

Ya da "ABD dediyse yapar" diyerek bekleyip göreceğiz"

Dünyanın geldiği nokta bu.

Gündem zaten şimdiden değişti.

Rusya'da son günlerde ortaya çıkan DEAŞ saldırıları,

Ukrayna cephesi…

Pasifik..

Gazze İsrail insafına bırakıldı.

****

ABD ki malumunuz Soğuk Savaş'tan sonra dünya genelinde birçok askeri operasyona katılmıştır.

Nasıl yaptı diye merak eden yoktur herhalde.

Her ne kadar bu operasyonların temel amacı terörle mücadele, diktatörlüklerin devrilmesi ve insani müdahaleler gibi görülse de,

ABD bu.

Siyaseti, çıkarı neyi gerektiriyorsa orada.

"Canım öyle istedi" der gibi.

Kimse hesap soramıyor da zaten.

****

Kore Savaşı Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başladı. ABD öncülüğünde NATO gitti, 2.5 milyon sivil hayatını kaybetti. Geride dünyayı tehdit eden bir Kuzey Kore yönetimi kaldı.

Vietnam Savaşı'nda komünizm karşıtı Güney Vietnam'ı destekledi, 2 milyon Vietnamlı sivil hayatını kaybetti.

Afganistan… Taliban'ı devirmek, El Kaide'yi yok etmek için girdi. Yüzbinlerce insan ya öldü ya da ölüme mahkum edildi. Geri de sadece acı ve kan kokan toprak kaldı. Çıkarken de Taliban'ı geri getirdi.

Irak ABD tarihinde ayrı bir skandal. Bir dönem desteklediği Saddam'ı devirdi. Halkının gözü önünde idam etti. Bir milyona yakın insan hayatını kaybetti, geride büyük bir enkaz ve terör örgütü bırakarak terk etti.

Libya'da da aynısını yaptı. ABD ve NATO müttefikleri Libya'ya müdahale etti. Kaddafi'yi kendi halkına öldürttü. On binlerce sivil hayatını kaybetti.Ülke uzun süreli bir kaos içine sürüklendi.

Suriye'de DEAŞ'ı bahane etti. PKK'yı devletleştirmek için elinden geleni yaptı. Milyonlarca insan öldü, milyonlarcası da toprağını terk etti. Ülkeyi adeta paramparça etti ama hala gitmedi.

Yemen'de de parmağı var. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona hem istihbarat hem de lojistik destek sağlıyor. On binlerce masum insan öldü, on binlercesi de açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor

Hangi girdiği toprakta huzur ve demokrasi hakim?

Hangi toprakları kendi halkının kanıyla boyamadı?

Hangisi millet tok?

Hiç!

Kahramanlık diye girdi, Cellat olup çıktı.

Sayısız örneği olasına rağmen hala ABD'den kahramanlık bekleyenlerde var maalesef.

Bir de çağıranlar var tabi!

"Bir gün kendi topraklarına da demokrasi getireceği" hayaliyle Superman bekler gibi ABD'yi çağıranlar da var.

Şimdi tüm dünyanın çıkıp haykırması hatta avazı çıktığı kadar bağırması lazım.

GELME GAZZE'YE ABD!