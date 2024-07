Unutmayalım.

8 yıl geçti o karanlık gecenin üzerinden.

Son zamanlarda duyuyoruz..

Siz de duymuşsunuzdur.

"Bu hükümet değişirse 15 Temmuz'u da unuttururlar"

"Etkinlikleri iptal etmeye başladılar zaten."

Bu zihniyet iktidar olur mu olmaz mı o seçmenin vereceği karar.

Peki böyle bir cürette dahi bulunmamaları için ne yapmak lazım?

Hafızamızı diri tutacağız.

Nereden başlayacağız peki?

***

"Darbe Girişimi" diyoruz adına değil mi?

Evet! Bir bakıma öyle… Ama daha da ötesi var….Hatırlayalım.

Bir ülkede darbe yapmak isteyen cuntanın amacı yönetime el koymaktır.

Peki bunun için ne yapar?

Bildiri okur, askeri sokağa çıkarır, kamu kurumlarına el koyar, siyasileri tutuklar vs. vs.

60'da, 80'de yaşadık…Hatta 28 Şubat'ta da..

Siyasi hafızamız bunları kaydetti.

Biliyorduk yani darbenin ne olduğunu ve darbecileri tanıyorduk…

O gece 15 Temmuz'da böyle bir senaryo ile başladı.

Buraya kadar bir "darbe girişimi".

Peki diğerleri?

Sonrasında yaşananlara ne diyeceğiz?

Dünyada yaşanan hangi ihtilalde savaş uçakları başkentin göbeğinde halkı bombaladı?

Hangi ülkede savaş helikopterleri halkı uçaksavar mermileriyle taradı?

Hangi darbede sokağa çıkan tanklar halkı topa tuttu?

Hiçbirinde! Örneği yok!

Demek ki bu başka.

O dönem elimizdeki en güçlü füze olan Kasırgaların kullanılmak üzere karargahlardan çıkarılmasını hangi "darbe girişimi" sözü açıklayabilir?

******

Tarihimizin gördüğü belki de en büyük ihaneti yaşadık o gece.

Şanlı Mehmetçiğimizin üniformasına gizlenmiş Milletin kurşunuyla, bombasıyla milleti vuran hainler vardı o gece.

Onlardan gelecek işaret fişeğini bekleyip ülkenin her yerinde kaos çıkarmaya ve sınırlarımızdan sızıp hain saldırılara girişecek teröristler vardı.

O gece bir şeyler olsa da hemen Türkiye'ye askeri müdahalede bulunsak diye bekleyen sözde müttefik ülkeler vardı!

İşte bu yüzden "Darbe girişimi" olarak kalmasın hafızamızda 15 Temmuz.

İşgal Girişimi!

Belki de daha büyüğü…

O gün bu millete yaşatılanların başka bir açıklaması yok.

****

Tabi ihanetin karşısında ise destansı bir direniş vardı o gece.

Sadece "darbecilere geçit vermedi" diyemeyiz o gecenin kahramanlarına.

Bayrağına, vatanına el, iradesine leke sürdürmedi…

Ne liderini teslime etti hain ellere, ne de namusunu çiğnetti.

Çanakkale'deki, Milli Mücadele'deki ruh yeniden vücut bulmuş gibi, hainlere, şerefli askerinin kılığa giren teröristlere, vatanına göz diken işgalcilere fırsat vermedi.

Liderine, demokrasisine, iradesine, bağımsızlığına, bayrağına, vatanına sahip çıkmak için;

Şehit oldu, Gazi oldu.

15 Temmuz şanlı milletimizin destansı bir zaferi oldu.

O büyük direniş, daha güçlü bir diriliş oldu.

******

Şimdi hani birileri kalıp diyor ya.

"Kontrollü darbe, tiyatro…"

Milletin o gece gösterdiği büyük kahramanlıkları küçümseyerek, o destansı direnişi unutturmaya çalışanlar var ya hani..

Şöyle dönün yüzüne bir bakın, ama öyle bir bakın ki yerin dibine girmekten beter olsunlar.

FETÖ mensupları bile bugün çıkıp yaptıkları ihaneti açık açık itiraf ederken, milletin canına kast eden hainler sanık sandalyesinde pişmanlık bile duymazken…

Eğer birileri o geceyi inkar ediyorsa, hala tiyatro diyorsa…

Evet, öyle bir bakın ki yerin dibine girsin.

Devlet aleyhine yasadışı bir eylemde polis sirenini duyunca çil yavrusu gibi ara sokaklara dağılanların, vatanı için tankların önüne yatan kahramanları, hainlerin silahından çıkan mermilere göğsünü siper eden yiğitleri anlamaları çok ama çok zor.

Ama bizimde anlatmaktan, unutturmamaktan geri duracak halimiz yok.