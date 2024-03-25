Yerel seçimleri artık bir hafta kaldı.

Açık konuşmak gerekirse özellikle bazı büyük şehirlerde son haftalarda artan kaldırım ve asfalt çalışmaları biraz can sıkıcı.

Ve göz boyamaktan öte değil.

Sanırım hala kaldırım yenilemenin asfalt yamalamanın belirleyici unsur olduğunun farkında değil başkanlar.

Bunlar zaten bir belediyenin asli görevleri…

Cenaze hizmetleri, çöp toplama, bozuk yolları onarma, kaldırımları salıncakları tamir etme, nikah kıyma vb.

Söz konusu iş ve icraatların seçim broşürlerinde yer alması bile abes geliyor.

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Sayın başkan adayları…

İnsanlar hayatlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarına etki edecek yenilik ve projeler bekliyor sizlerden.

Hele hele İstanbul gibi büyük bir şehirde…

Toplu ulaşım sorunu..

Trafik çilesi…

Kentsel dönüşüm…

Bunlar adına ne yaptınız, ne vaat ediyorsunuz?

Görmek istediklerimiz duymak istediklerimiz bunlar ….

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Ülkemizde kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçek var son 20 yıldır AK Parti belediyeciliği..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan ve 2019'a kadar gelen süreçte kentin kazanımları herkesin malumu..

Bunu hiç kimse inkar edemez…

Özellikle AK Parti iktidarları sürecinde ve AK Partili İBB yönetimi ile belediyecilik ve hizmet anlamında yapılabilmesi muhtemel hatta hayal olan pek çok proje hayata geçirildi.

Avrupa'da şu anda bizde yok,

Dünyada şu hizmet var da bizde yok demedik.

Pek çok örnek va…r

Metro,metrobüsler, KİPTAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Kültür ve sanat merkezleri ve daha nicesi…

Sadece İstanbul'da değil..

Türkiye'de pek çok şehirde AK Parti Belediyeciliği ve AK Parti hükumetleri ile yapılan hizmetler malum..

MESELA KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Şöyle bir gidip de bakmak gerekiyor aslında.

Doğu'da Güneydoğu'da kayyumların yönettiği belediyelerde hangi hizmetler hayata geçirildi,

Şehirlerde neler değişti…

Bunu bölge insanı da biliyor …

Bugün seçmen nabzı diye sosyal medya mecralarında röportajları görüyoruz.

mikrofon uzatanların sorusu da vatandaşın görüşleri de bunu ortaya koyuyor

Hizmet anlamında belediyecilik anlamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısına dair tek bir eleştiri yok.

Bu işi en iyi onun yapabileceğini herkes biliyor.

Yapılan konuşmalar genel siyasetle alakalı.

Ekonomi vs

& Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem ve ardından yapılan seçimler bunun bir göstergesiydi.

13 il yıkıma uğradı.

Ve bu bölgede bu kalkınmayı bu inşayı ancak Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Partinin yapabileceği sandığa yansıdı..

Bugün İstanbul'da da yaşananlar ortada…

Deprem gerçeği ortada…

İhtiyaçlar ortada…

Şehirde yapılmayanlar yapılamayanlar ortada…

Sanırım İstanbul'un tercihi de….