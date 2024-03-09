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TAHİR İNAN
Bu Ramazan Ahi kültürünü yaşayalım

Bu Ramazan Ahi kültürünü yaşayalım

10.03.2024, Pazar

Ne acı değil mi?
Ramazan ayı gelmiş…
Televizyonda gazetede fırsatçılık, gıdada hile, fahiş zam haberleri.
Paylaşmayı, ikram etmeyi, dayanışmayı birlik ve beraberliğin mevsiminin gelişini konuşacakken bunlara şahit olmak üzüyor insanı…
Bu vesileyle merak edip şöyle bir Ahilik üzerine okumalar yaptım.
Günümüzde bu kültür Esnaf ve Sanatkar Odaları tarafından sürdürülse de "Ahilik eskide kaldı" diyebilirsiniz de.
Buna kimse yok da diyemez zaten.
Ama ne olursa olsun geleneklerine, değerlerine bağlı çok fazla esnaf ve sanatkar var.
Yeterli mi değil tabi ki, sayıları artmalı.
Artmalı ki yeni nesiller Ahilik kültürünü sadece tarih kitaplarından tanımak zorunda kalmasın.
….
Ahilik sadece bir esnaf teşkilatı değildi. Dini, kültürel, sosyal ve askeri yönü olan bir felsefeydi.
Yardımlaşma için kurulan sandıklar, çalışanlara yönelik destekler, çalışma hayatına yönelik getirdiği etik, ahlaki kurallar, mesleki eğitim ve manevi eğitim…
Tasavvufi yönü de var tabi…
Zengin-fakir, üretici-tüketici, emek-sermaye, halk-devlet arasındaki ilişkide sosyal adaleti tesis etmişti.
Ve bu şekilde toplumsal alanda yüzlerce sene etkili olmuştu.
Anadolu'nun vatanlaşmasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, gelişiminde bu sayede büyük bir rol oynamıştı Ahi Evran ve Ahilik..
Kardeşlik duygusuydu esas alınan.
Cömertlik, yiğitlik, fedakârlık, doğruluk, dürüstlüktü.
Esas alınan kaliteydi, kaliteli üretimdi.
Bilim, sanat ve akıldı..
Denizli, Babadağlılar iş hanının girişinde yer alan bu öğüt niteliğindeki söz özetliyor durumumuzu aslında.

Besmele çek gir çarşıya, selamı da unutma ha
Kiloyu eksik çekme ha, metreyi kısa tutma ha
Halka hizmet eylemektir Hakka hizmet eylemek
Đyi belle sen bu sözü, sakın yabana atma ha
Alış derken veriş derken, ölçü tartı satış derken
Paraya, pula tapma ha, insanlığı unutma ha!

Ahilik teşkilatın ve Ahiliğin önde gelen altı ilkesi şöyle…
• Elini,
• Sofranı,
• Kapını açık tut.
• Gözünü,
• Belini
• Dilini bağlı tut.
Bugun o çok ihtiyaç duyduğumuz hatta nadiren denk geldiğimiz mirasa dair, Ahilik tarihine anlatılacak çok şey var.
Örnekler hikayeler de var.
Yarın devam edelim…

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