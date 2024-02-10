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TAHİR İNAN
ABDPKKDEŞHCFTÖYG…

ABDPKKDEŞHCFTÖYG…

10.02.2024, Cumartesi

Başlık biraz garip değil mi?
Bulmaca gibi.
Karmaşık harfler topluluğu…
Ama rast gele 3 harf seçin.
Bir terör örgütü…
PKK, YPG, DEAŞ, DHKPC…
Biri devrim ister, biri toprağını, biri devletini…
Kimden?
Türkiye'den.
Ne ile?
ABD'den aldığı güç ile…
Nasıl?
Masumun canına kıyarak, bebek katlederek, zihnini bulandırıp insan kaçırarak….
Evet, işte terör gerçeği bu.
Garip gelebilir ama hepsi aynı tarlaya ekilmiş tohumların ürünü aslında.
Daha önce yazmıştık.
Biri dağda, biri çölde, biri de hücrelerde…
Biri siyah giyer, biri yeşil, biri kırmızı…
Ama hepsinin emeli aynı.

Merak edebiliriz.
"Sahi neden alfabeden rastgele üç harfi yan yana getirsek, muhakkak Türkiye'yi hedef alan bir terör örgütü çıkıyor? Neden bu kadar çoklar? Ne istiyorlar? "
Cevabı açık net .
Biz güven içinde bu topraklarda yaşamayalım! istiyorlar.
Biz bağımsız yaşayamayalım istiyorlar.
Bu yüzden de dört koldan, farklı kılıklarla çıkıyorlar karşımıza.
Malumunuz zengin bir kültüre sahip Anadolumuz.
Farklı milletler, farklı dinler, farklı mezhepler, farklı düşünceler bir arada…
Dikkat edin işte tam da bu yüzden her alandan geldiler….
Sağ-Sol…
Alevi-Sünni…
Kürt-Türk…
Laik-Dindar…
Müslüman-Gayrimüslim…
İlerici-Gerici…
Ne kaldı?
Hiç!
Darbeler…
Muhtıralar…
Sokak olayları…
Terör saldırıları…
Ve dahası…
Toprağımızda hayali harita çizmeyen bir tane komşu ülke var mı?
Yok..
Büyük Yunanistan…
Büyük Ermenistan…
Büyük Bulgaristan…
Büyük Teröristan…
Büyük İsrail…
İran…
Suriye…
Irak…

Bir de sınır ötesi, okyanus öteleri var…
ABD… İngiltere… Fransa…
Bir de 100 yıl öncesinden yarım kalan projeler var..
Yani bizi bize bırakmamaya niyet etmiş birilerinin parmağında onlarcası yüzlercesi var..

…….

"Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var."
MEHMET AKİF ERSOY


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