Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de canice öldürülen Eros isimli kedi, 'vicdanımızı bu kadar mı kaybettik?' dedirtti hepimize. Güvenlik kameralarına yansıyan ve 6 dakika boyunca süren işkence herkesin kanını dondurdu.

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Yargılama sonucunda mahkeme 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ancak kamuoyundaki tepkiler dinmek bilmedi. Sığındığı apartmanın maskotu haline gelen Eros isimli kedinin bu şekilde öldürülmesi herkesin büyük tepkisini çekti. Verilen karara savcılık itiraz edince, itirazı değerlendiren ağır ceza mahkemesi, sanık hakkında verilen kararı kaldırıp yeniden yargılama yolunu açtı.

Özetle savunmasız bir canlıyı canice öldüren şüpheli yeniden yargılanacak..

Asıl sormamız gereken bu öfke niye? İnsani değerlerden merhametten nasıl bu kadar uzaklaştık?

Dinimiz, örf adetlerimiz, geleneklerimiz, konuşamayan derdini anlatamayan hayvanlara merhamet etmeyi öğüt ediyor. Bir çoğumuzun evinde ya kendisi ya da ev ahalisi için can dostu olan bir kediye yapılan işkence, kelimelerle anlatılmayacak seviyede. Üstelik bu kötü örneklerden sadece birisi... Zaman zaman farklı şehirlerde de maalesef karşımıza çıkıyor istenmeyen bu görüntüler. Arabayla çarpıp kaçanından türlü işkence yapana kadar. Peki ne yapılabilir? Bunların önüne nasıl geçilebilir? Herkesin içini sızlatan bu tür olaylarla ilgili tek çözüm, hukuki olarak verilecek caydırıcı cezalar sanırım. Savcılık itirazı üzerine yenden yargılama yolu açılan bu konuyla ilgili, yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak

İşin özeti şu: Bu görüntülerden anladığımız, merhametimizi kaybedersek insanlığımızı da kaybetmiş oluruz.