Sosyal medyada beğeni ve tanınmışlık uğruna akla hayale gelmeyecek akımlar kendini göstermeye başladı.

Hepsindeki tek amaç daha fazla tıklanmak... Masum gibi görünen bu akımların aslında hiç de öyle olmadığı yaşanılan kötü örneklerle kısa süre içinde ortaya çıkıyor.

İşin en can sıkıcı tarafı ise eğlenceli vakit geçirme maskesiyle sunulan bu sosyal medya akımlarının içine öğrencilerin çekilmesi. İşte birkaç örnek...

KANLI PARA OYUNU

Özellikle okullarda yaygınlaşmaya başlayan bu oyun çocukların hem fiziki olarak yaralanmalarına hem de oyun içinde çocukların birbirlerine karşı tepki göstermesine neden oluyor. Oyunda demir para havaya atılarak elin ters kısmıyla tutuluyor. Oyunu oynayan kişi parayı düşürdüğünde ise diğer arkadaşları tarafından cezalandırılıyor. Parayı düşüren kişi elini yumruk yapıp masaya dik olarak koyuyor ve diğer kişi parayı eklem yerlerine vuruyor. Doğal olarak elde ve parmaklarda kızarmalar yaralanmalar meydana gelebiliyor.

Anne ve babalara bu oyunla ilgili büyük görevler düşüyor. Özellikle çocuklarının ellerine bakarak bunu rahatlıkla kontrol edebilirler.

Son günlerde revaçta olan bir başka akım ise çok daha tehlikeli...

ÇELME TAKMA OYUNU

Burada ise fiziksel yaralanmalardan öte ölümcül olabilecek riskler bulunuyor. Üç kişi tarafından oynanan bu oyunda ortadaki kişi zıplarken yanında bulunan kişiler çelme takarak arkadaşlarını düşürmeye çalışıyor. Çelme takılan kişinin düşmesi sonucunda ise felç kalmaya hatta kafa travması geçirmeye kadar gidebilecek riskli durumlar mevcut... Bunlar sadece iki örnek, uzun uzun başka örnekleri de yazabiliriz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, akla hayale gelmeyecek bu ve bunun benzeri örneklerin altında kullanıcıların daha fazla beğeni beklentisi yatıyor. "Ne kadar çok takipçi kazanırım? Bir tık fazlası için daha ne yapmalıyım?" diyen kullanıcılar maalesef hem kendilerinin hem de birçok kişinin canını yakmaya devam ediyor.

Ailelere düşen ise, çocukları üzerinde baskı kurmadan onlarla konuşarak, doğru ve yanlışları anlatarak sosyal medyadaki tehlike çemberinden uzak tutmak...