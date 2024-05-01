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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma'yı beklerken o başrol isim...
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 137. bölümüyle yine gözyaşlarına boğacak gibi görünüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilere önümüzdeki hafta yaşanacak dramatik olaylara dair ipuçları sunuyor. Vedaların ve ayrılıkların eksik olmadığı Gönül Dağı'nda, duygusal yoğunluk her geçen bölüm artıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 08:45Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 08:45