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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma'yı beklerken o başrol isim...

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 137. bölümüyle yine gözyaşlarına boğacak gibi görünüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilere önümüzdeki hafta yaşanacak dramatik olaylara dair ipuçları sunuyor. Vedaların ve ayrılıkların eksik olmadığı Gönül Dağı'nda, duygusal yoğunluk her geçen bölüm artıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 08:45
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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma’yı beklerken o başrol isim...

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilere duygusal bir fırtına vaat ediyor. Dram dolu anların merkezinde bu kez Elif ve Selma var. İşte detaylar:

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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma’yı beklerken o başrol isim...

Elif'in Zor Anları

Elif'in yaşadığı beklenmedik sancılar ve sonrasında aldığı kötü haber, tüm dizi severleri ekran başına kilitleyecek.

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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma’yı beklerken o başrol isim...

Elif'in sağlık durumu, dizi kahramanlarını ve izleyicileri derinden etkileyecek olayların başlangıcı olabilir. Acaba Elif, yaşadığı bu zorlukların üstesinden gelebilecek mi?

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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma’yı beklerken o başrol isim...

Selma'nın Trajik Kazası

Dramatik olayların bir yenisine sahne olan Gönül Dağı'nda, Selma'nın trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılması herkesi şoke etti. Selma'nın sağlık durumu ise merak konusu.

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Gönül Dağı’nda kantarın topuzu kaçtı! Herkes Selma’yı beklerken o başrol isim...

Fragman, bu trajik kazanın detaylarını ve sonrasında yaşananları gözler önüne seriyor. Selma için bekleyiş sürerken, herkes acı haberler almaktan korkuyor.