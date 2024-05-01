1 Mayıs bugün kargolar açık mı? Çarşamba günü PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo şubeleri çalışıyor mu? Kuryeler teslimat yapacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, PTT şubelerinin çalışma durumu da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak ve bu durum pek çok kurumun kapalı olmasını beraberinde getirecek. Peki 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü kargolar açık mı?
1 Mayıs Çarşamba günü PTT'nin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çarşamba gününe denk gelerek etkinliklerle kutlanacak ve resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu gibi PTT de çalışmalarına ara verecek. Dolayısıyla, PTT'nin bugün açık olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı konusu önemli bir soru halini aldı.
PTT Kargo Hizmetleri 1 Mayıs'ta Kapalı
PTT Kargo'nun 1 Mayıs'ta kapalı olması sebebiyle bu tarihte PTT'ye kargo teslimi yapılamayacak ve dağıtımlar gerçekleşmeyecek.
Özel Kargo Şirketleri ve 1 Mayıs Çalışma Durumu
Özel kargo şirketlerinin 1 Mayıs'ta çalışıp çalışmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmamış olup, gelecek açıklamalar takip edilmelidir.
Kargolar Ne Zaman Teslim Edilecek?
Kargo şirketlerinin paket alımları ve dağıtımlarının 2 Mayıs 2024 Perşembe günü kaldığı yerden devam edeceği bilgisi verilmiştir.
Kargo Şirketlerinin İletişim Numaraları
Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır. Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;
Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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