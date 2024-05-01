1 Mayıs bugün kargolar açık mı? Çarşamba günü PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo şubeleri çalışıyor mu? Kuryeler teslimat yapacak mı?

1 Mayıs Çarşamba günü PTT'nin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çarşamba gününe denk gelerek etkinliklerle kutlanacak ve resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu gibi PTT de çalışmalarına ara verecek. Dolayısıyla, PTT'nin bugün açık olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı konusu önemli bir soru halini aldı.