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Haberler Galeri Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, ihtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteğinin devam edeceğini belirtirken yeni müjdelerin yolda olduğunu açıkladı. Bakan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde haziranda petrol kuyusu kazacağız. Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında da lokasyonlar belirledik." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 07:49
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Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" sözünü şiar edinerek, Türkiye'nin dört bir yanında karada ve denizde petrol ve doğalgaz aradıklarını söyledi.

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Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

Karadeniz'de Romanya sınırında Göktepe-1 kuyusunu kazdıklarını ve mayıs ayı içerisinde aynı bölgede bir kuyu daha kazacaklarını belirten Bayraktar, haziran ayı içerisinde ise Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde petrol emaresi bulunan kuyuyu kazmayı planladıklarını açıkladı.

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Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında petrol olduğu düşünülen alanlar için de bir takvim hazırlığında olduklarını kaydeden Bayraktar, karada ise Kör Kandil ve Beytüşşebap'ta keşif kuyuları kazılacağını duyurdu.

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Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

SABAH Kahvaltı Buluşmaları'nın konuğu olan Bakan Bayraktar, karada ve denizde yürütülen petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmeye devam edilmesi planlanan enerji desteklerine ilişkin gündemdeki pek çok soruya yanıt verdi.

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Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

KARADENİZ'DE YENİ DOĞAL GAZ KUYULARI KAZILACAK

Karadeniz gazında pazar günü itibarıyla üretimde günlük 4.5 milyon metreküpe ulaştık ve böylece bir rekor geldi. Mayıs ayı içerisinde 5 milyon metreküpe, 2025'in ilk çeyreğinde ise 10 milyon metreküplük üretime ulaşmayı amaçlıyoruz.