Karadeniz’de doğal gazdan sonra petrol! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar o illerimizi işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, ihtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteğinin devam edeceğini belirtirken yeni müjdelerin yolda olduğunu açıkladı. Bakan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde haziranda petrol kuyusu kazacağız. Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında da lokasyonlar belirledik." dedi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.05.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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