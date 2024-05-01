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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Garipoğlu'nun otopsisine ait görüntülerin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. Garipoğlu'nun otopsi incelemesiyle ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Bilirkişi, 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videoları izleyerek dökümünü yaptı ve savcılığa sundu. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 07:04
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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar

İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut (17) cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar

Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar

Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu.

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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar

Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.

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Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı! Bilirkişi o görüntülerini inceledi | İşte detaylar

OTOPSİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu.