Toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba metrobüs, metro, İETT (otobüs), tramvay bedava mı olacak?
Ülkemizde, 1 Mayıs İşçi Bayramı işçi ve emekçilerin haklarını vurgulayan ve büyük önem taşıyan bir gün olarak kabul ediliyor. Bu yıl, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, birçok kurum tatil olacak ve ülke genelinde çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenlenecek. Ancak, bu özel günle ilgili merak edilen konulardan biri de toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağı.
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Çarşamba gününe denk gelmesi, tatil yapacak olan vatandaşların toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda meraklanmasına neden oldu. Metrobüs, tramvay, metro, otobüs, Marmaray gibi ulaşım araçlarının 1 Mayıs gününde ücretsiz olup olmayacağı konusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki toplu ulaşım ücretsiz mi?
Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
Resmi Tatil: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs'ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak. Salı günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler açık olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Çarşamba günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek. 1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek. Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.
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